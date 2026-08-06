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Universitatea Craiova și CFR Cluj joacă joi în prima manșă a turului al treilea preliminar din cupele europene

Universitatea Craiova și CFR Cluj dispută joi prima manșă a turului al treilea preliminar din competițiile europene, oltenii urmând să evolueze în deplasare cu finlandezii de la KuPS Kuopio, în Europa League, iar ardelenii să întâlnească formația norvegiană Tromso IL în Conference League.
Universitatea Craiova și CFR Cluj joacă joi în prima manșă a turului al treilea preliminar din cupele europene
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
06 aug. 2026, 08:08, Sport
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Universitatea Craiova va evolua joi, de la ora 18:00, în deplasare cu KuPS Kuopio, în prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League.

Oltenii au ajuns în această fază după eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor, unde au trecut de ML Vitebsk, dar au fost eliminați de Levski Sofia.

Adversara traversează o perioadă excelentă, ocupând primul loc în campionatul Finlandei, cu 39 de puncte după 18 etape și un avans de cinci puncte față de Inter Turku. Campioana Finlandei a ajuns în preliminariile Europa League după ce a fost eliminată de Sabah Baku în calificările Ligii Campionilor.

Pentru Universitatea Craiova, aceasta este prima participare în preliminariile Europa League din anul 2000. Dacă va elimina formația finlandeză, echipa din Bănie va ajunge în play-off și va depăși turul al treilea al competiției pentru doar a patra oară în istoria clubului.

În campionat, formația antrenată de Filipe Coelho ocupă locul al treilea în clasament, cu șase puncte după trei etape. În ultimul meci disputat înaintea deplasării în Finlanda, Universitatea Craiova a învins Petrolul Ploiești cu 4-0.

CFR Cluj joacă pe teren propriu în prima manșă

CFR Cluj primește vizita formației Tromso IL, joi, de la ora 19:30, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în prima manșă a turului al treilea preliminar al Conference League.

Formația pregătită de Antonio Folha încearcă să obțină un rezultat care să-i ofere prima șansă la calificare înaintea returului din Norvegia. Dacă va elimina echipa din Tromso, CFR Cluj va întâlni formația engleză Brighton & Hove Albion în play-off-ul pentru calificarea în faza principală a Conference League.

Tehnicianul portughez a avertizat că adversara este una dintre cele mai dificile întâlnite până acum în actuala campanie europeană.

„Va fi o bătălie grea. Pentru noi vor fi două meciuri foarte dificile cu Tromso. Obiectivul este calificarea şi toți suntem conştienți că dacă vom reuşi va fi foarte bine pentru club. De aceea trebuie să fim bine pregătiți pentru că vom întâlni o formație periculoasă, cu multă calitate”, a declarat Antonio Folha, în conferința premergătoare partidei.

CFR Cluj nu se va putea baza pe Marian Huja și Viktor Kun, ambii indisponibili din cauza unor probleme medicale.

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