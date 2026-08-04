Prima pagină » Sport » Cinci brigăzi de arbitri români, delegate la meciuri din turul 3 preliminar al cupelor europene

Cinci brigăzi de arbitri români, delegate la meciuri din turul 3 preliminar al cupelor europene

UEFA a delegat cinci brigăzi de arbitri din România la meciuri din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, Ligii Europa și Conference League.
Cinci brigăzi de arbitri români, delegate la meciuri din turul 3 preliminar al cupelor europene
Petre Apostol
04 aug. 2026, 10:32, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În Liga Campionilor, Istvan Kovacs va conduce partida retur dintre formația norvegiană Bodo/Glimt și belgienii de la Union Saint-Gilloise, echipă la care evoluează internaționalul român Darius Olaru. Meciul este programat pe 11 august.

Din brigada lui Kovacs vor mai face parte arbitrii asistenți Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Horațiu Feșnic va îndeplini rolul de al patrulea oficial.

Kovacs este singurul arbitru care a condus finale în toate cele trei competiții intercluburi organizate de UEFA: Liga Campionilor, Liga Europa și Conference League.

Feșnic și Barbu, delegați în Europa League

În Europa League, Horațiu Feșnic va arbitra, pe 6 august, partida tur dintre cehii de la Hradec Kralove și Beșiktaș Istanbul, din Turcia. El va fi ajutat de arbitrii asistenți Alexandru Cerei și Alexandru Vodă. Florin Andrei va fi al patrulea oficial. În camera VAR au fost desemnați Ovidiu Hațegan și Iulian Dima.

Tot pe 6 august, Marian Barbu va conduce confruntarea dintre Benfica Lisabona și formația scoțiană Hearts. Din brigadă vor mai face parte Mircea Grigoriu și Imre Bucși, arbitru de rezervă fiind Radu Petrescu. Arbitri VAR vor fi Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

Două brigăzi românești în Conference League

În Conference League, Rareș Vidican va arbitra meciul tur dintre irlandezii de la Bohemians și danezii de la Midtjylland, programat pe 6 august.

Asistenți vor fi Alexandru Corb și Marius Badea, iar Szabolcs Kovacs va fi al patrulea oficial. În camera VAR vor oficia Sorin Costreie și Cristina Trandafir.

O brigadă românească de arbitri va conduce și partida retur dintre Dinamo Minsk și Sporting Braga, programată pe 13 august.

La centru va fi Szabolcs Kovacs, asistat de Florin Badea și Adrian Vornicu. Rareș Vidican va îndeplini rolul de al patrulea oficial. Arbitrii VAR vor fi Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

Recomandarea video

Diana Șoșoacă a pierdut, la Tribunalul UE, procesul prin care cerea suspendarea deciziei Parlamentului European de ridicare a imunității sale
G4Media
Situație dureroasă » Familia nu are unde să-l îngroape pe Constantin „Gogu” Covaciu: „Am primit un răspuns stupefiant de la Dinamo”
GSP.ro
Patrick Andre de Hillerin amintește de o altă CRIZĂ pe Dunăre, în timpul adâncirii canalului Bâstroe: „În sfârșit, USR și PNL au înțeles legea vaselor comunicante”
Gandul
BOMBA VERII! Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit
Cancan
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport
Clasare în cazul Anei Oroş, femeia ucisă de câini lângă Lacul Morii din Bucureşti. „Fapta nu e prevăzută de legea penală”, deşi a existat un „mediu propice haitei de câini”, spun magistraţii
Libertatea
Boala care părea dispărută revine într-o destinație iubită de turiști. Semnul de pe piele care trebuie să te trimită la medic
CSID
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia