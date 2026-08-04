Cinci brigăzi de arbitri români, delegate la meciuri din turul 3 preliminar al cupelor europene

În Liga Campionilor, Istvan Kovacs va conduce partida retur dintre formația norvegiană Bodo/Glimt și belgienii de la Union Saint-Gilloise, echipă la care evoluează internaționalul român Darius Olaru. Meciul este programat pe 11 august.

Din brigada lui Kovacs vor mai face parte arbitrii asistenți Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Horațiu Feșnic va îndeplini rolul de al patrulea oficial.

Kovacs este singurul arbitru care a condus finale în toate cele trei competiții intercluburi organizate de UEFA: Liga Campionilor, Liga Europa și Conference League.

Feșnic și Barbu, delegați în Europa League

În Europa League, Horațiu Feșnic va arbitra, pe 6 august, partida tur dintre cehii de la Hradec Kralove și Beșiktaș Istanbul, din Turcia. El va fi ajutat de arbitrii asistenți Alexandru Cerei și Alexandru Vodă. Florin Andrei va fi al patrulea oficial. În camera VAR au fost desemnați Ovidiu Hațegan și Iulian Dima.

Tot pe 6 august, Marian Barbu va conduce confruntarea dintre Benfica Lisabona și formația scoțiană Hearts. Din brigadă vor mai face parte Mircea Grigoriu și Imre Bucși, arbitru de rezervă fiind Radu Petrescu. Arbitri VAR vor fi Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

Două brigăzi românești în Conference League

În Conference League, Rareș Vidican va arbitra meciul tur dintre irlandezii de la Bohemians și danezii de la Midtjylland, programat pe 6 august.

Asistenți vor fi Alexandru Corb și Marius Badea, iar Szabolcs Kovacs va fi al patrulea oficial. În camera VAR vor oficia Sorin Costreie și Cristina Trandafir.

O brigadă românească de arbitri va conduce și partida retur dintre Dinamo Minsk și Sporting Braga, programată pe 13 august.

La centru va fi Szabolcs Kovacs, asistat de Florin Badea și Adrian Vornicu. Rareș Vidican va îndeplini rolul de al patrulea oficial. Arbitrii VAR vor fi Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.