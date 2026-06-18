Român la Cupa Mondială: Istvan Kovacs va arbitra meciul cu numărul 1.000 din istoria competiției

Istvan Kovacs este pentru a doua oară, după ediția din 2022, în lotul arbitrilor pentru Mondial.

El a primit prima delegare în calitate de „central” la cea mai importantă competiție din lume.

Kovacs va conduce meciul dintre Tunisia și Japonia de la World Cup 2026, programat duminică, 21 iunie, ora 7.00 (ora României).

FRF notează că este vorba de o partidă specială, cea cu numărul 1.000 din istoria Campionatelor Mondiale.

Meciul se va disputa pe stadionul din Monterrey, Mexic, o arenă de 53.000 de locuri unde s-a jucat și Tunisia – Suedia 1-5.

Din brigada pentru partida Tunisia – Japonia vor mai face parte conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi – asistenți, în timp ce al patrulea oficial va fi Juan Calderon, din Costa Rica.

Odată cu această delegare, Istvan Kovacs devine primul arbitru român, de la Ioan Igna în 1986, care conduce o partidă la Cupa Mondială. În urmă cu patru decenii, Igna a arbitrat duelurile RFG – Scoția, în faza grupelor, și Brazilia – Franța, sfert de finală.