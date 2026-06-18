Prima pagină » Sport » Român la Cupa Mondială: Istvan Kovacs va arbitra meciul cu numărul 1.000 din istoria competiției

Român la Cupa Mondială: Istvan Kovacs va arbitra meciul cu numărul 1.000 din istoria competiției

Arbitrul român Istvan Kovacs va arbitra duminică partida Turcia-Japonia, meciul cu numărul 1.000 din istoria Campionatelor Mondiale.
Român la Cupa Mondială: Istvan Kovacs va arbitra meciul cu numărul 1.000 din istoria competiției
Foto: FRF
Cosmin Pirv
18 iun. 2026, 08:42, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Istvan Kovacs este pentru a doua oară, după ediția din 2022, în lotul arbitrilor pentru Mondial.

El a primit prima delegare în calitate de „central” la cea mai importantă competiție din lume.

Kovacs va conduce meciul dintre Tunisia și Japonia de la World Cup 2026, programat duminică, 21 iunie, ora 7.00 (ora României).

FRF notează că este vorba de o partidă specială, cea cu numărul 1.000 din istoria Campionatelor Mondiale.

Meciul se va disputa pe stadionul din Monterrey, Mexic, o arenă de 53.000 de locuri unde s-a jucat și Tunisia – Suedia 1-5.

Din brigada pentru partida Tunisia – Japonia vor mai face parte conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi – asistenți, în timp ce al patrulea oficial va fi Juan Calderon, din Costa Rica.

Odată cu această delegare, Istvan Kovacs devine primul arbitru român, de la Ioan Igna în 1986, care conduce o partidă la Cupa Mondială. În urmă cu patru decenii, Igna a arbitrat duelurile RFG – Scoția, în faza grupelor, și Brazilia – Franța, sfert de finală.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da