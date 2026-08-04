România participă cu 13 sportivi la Europenele de atletism de la Birmingham. Bonusuri de 500.000 de euro pentru cele mai bune performanțe

Potrivit listei de start, lotul României la Europenele de la Birmingham este alcătuit din șase sportive și șapte sportivi.

La feminin vor concura Andrea Eșanu-Miklos (400 m), Diana Ana Maria Ion (triplu salt), Andreea Taloș (triplu salt), Mihaela Blaga (3.000 m obstacole), Alina Rotaru-Kottmann (săritura în lungime) și Ramona Verman (săritura în lungime).

La masculin, România va fi reprezentată de Andrei Toader (aruncarea greutății), Alin Firfirică (aruncarea discului), Mihai Dringo (400 m), Valentin Androne (săritura în înălțime), Alin Anton (110 m garduri), Gabriel Bitan (săritura în lungime) și Nicolae Soare (maraton).

Premii speciale pentru cele mai valoroase performanțe

European Athletics va acorda și în acest an trofeele „Gold Crown”, introduse la ediția din 2024 de la Roma. Cele mai bune zece performanțe ale competiției, stabilite pe baza tabelelor de punctaj World Athletics, vor fi recompensate fiecare cu un bonus de 50.000 de euro.

Premiile vor fi acordate pentru câte cinci grupe de probe la masculin și feminin: sprint și garduri, semifond și fond, aruncări, sărituri, respectiv probe de șosea, probe combinate și ștafete. În total, European Athletics va distribui bonusuri în valoare de 500.000 de euro.

Duplantis, Ingebrigtsen și Mahucih, printre vedetele competiției

Lista finală de înscrieri reunește zece campioni mondiali de la ediția precedentă (Tokyo 2025), printre care suedezul Armand „Mondo” Duplantis (săritura cu prăjina), francezul Jimmy Gressier (5.000 m și 10.000 m), portughezul Isaac Nader (1.500 m), italianul Mattia Furlani (lungime), portughezul Pedro Pichardo (triplu salt), suedezul Daniel Ståhl (disc), germanul Leo Neugebauer (decatlon), elvețianca Ditaji Kambundji (100 m garduri), olandeza Femke Bol și spaniola Maria Perez.

De asemenea, vor fi prezenți mai mulți campioni olimpici, între care Jakob Ingebrigtsen (5.000 m), Armand Duplantis (prăjină), Miltiadis Tentoglou (lungime), Keely Hodgkinson (800 m) și Iaroslava Mahucih (înălțime).

Recordmeni mondiali și europeni la start

Printre favoriții competiției se numără Duplantis, care deține recordul mondial la săritura cu prăjina (6,31 m), dar și mai mulți atleți care au stabilit în acest sezon recorduri europene. Printre aceștia se regăsesc Jimmy Gressier (5 km), Francesco Fortunato (marș semimaraton), Simon Ehammer (heptatlon în sală), Diane van Es (5 km) și Klara Lukan (10 km).

Întrecerile se vor desfășura pe Alexander Stadium din Birmingham, arena care a găzduit Jocurile Commonwealth-ului din 2022.