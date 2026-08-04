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Ruben Amorim promite să ducă mai departe moștenirea lui Franco Baresi la AC Milan

Noul antrenor al echipei AC Milan, portughezul Ruben Amorim, a declarat marți că va duce mai departe moștenirea legendarului Franco Baresi, decedat săptămâna trecută, și a subliniat că este mulțumit de lotul pe care îl are în momentul de față.
Ruben Amorim promite să ducă mai departe moștenirea lui Franco Baresi la AC Milan
30 November 2025, United Kingdom, London: Manchester United manager Ruben Amorim is pictured before the English Premier League soccer match between Crystal Palace and Manchester United at Selhurst Park. Photo: Jordan Pettitt/PA Wire/dpa
Petre Apostol
04 aug. 2026, 09:13, Sport
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Înaintea meciului cu echipa pregătită de Cristian Chivu, Inter Milano, programat miercuri la Perth (Australia), în cadrul turneului de pregătire „Calcio Italiano”, Amorim a transmis condoleanțe familiei fostului căpitan al lui AC Milan și a vorbit despre impactul pe care dispariția acestuia l-a avut asupra clubului.

„Nu cred că sunt persoana potrivită să vorbească despre Baresi, pentru că sunt aici de foarte puțin timp. Dar pot spune ce am simțit în club. Nimeni nu îi spune «Baresi», toți îi spun simplu «Franco», iar asta înseamnă ceva. Când vorbești despre el cu oamenii din club, îi vezi cu lacrimi în ochi”, a afirmat tehnicianul portughez la conferința de presă premergătoare partidei de miercuri.

Amorim a remarcat că toți cei care l-au cunoscut pe Baresi nu îi evocă în primul rând trofeele, ci loialitatea față de club.

„Nimeni nu vorbește despre Ligile Campionilor sau despre titlurile câștigate. Toți spun același lucru: «Când am retrogradat în Serie B, el nu ne-a părăsit». Asta este cu adevărat special. Franco a fost totul pentru echipă. Nu pot promite rezultate, dar pot promite un lucru: echipa va fi întotdeauna cel mai important lucru la acest club și vom duce mai departe moștenirea lui Franco”, a declarat portughezul.

Mulțumit de lot

Referindu-se la lotul pe care îl are la dispoziție, Amorim s-a declarat mulțumit și a lăsat să se înțeleagă că nu consideră obligatorii noi transferuri.

„Sunt foarte mulțumit de echipa pe care o am. Construim o anumită idee de joc și avem, desigur, și o strategie pentru mercato. Uneori o putem pune în practică, alteori nu. Dar dacă vom începe sezonul cu acest lot, cred că vom fi competitivi în fiecare meci și vom putea câștiga orice partidă”, a spus el.

Antrenorul a confirmat că atât Rafael Leao, cât și veteranul croat Luka Modric vor evolua în derby-ul cu Inter.

„Leao este fericit și motivat. Nu am văzut nicio diferență între el și ceilalți jucători. Simt că grupul este foarte unit și important este să păstrăm acest spirit și atunci când vor apărea momente dificile. La Milan trebuie să câștigi fiecare meci”, a afirmat Amorim.

Despre Modric, care și-a prelungit contractul cu AC Milan pentru încă un sezon, tehnicianul a spus că experiența sa este extraordinară.

„Am făcut multe eforturi pentru a-l avea alături încă un sezon. Este un jucător special, dar va trebui să lupte pentru locul său în echipă”, a precizat Amorim.

Obiective

Sosit în iunie la AC Milan, primul meci al lui Amorim pe banca formației milaneze s-a încheiat la egalitate, 2-2, cu Celtic Glasgow, într-un amical disputat luna trecută.

Obiectivul său în noul sezon este calificarea echipei în Liga Campionilor, după ce AC Milan a ratat clasarea între primele patru locuri în Serie A în ediția precedentă.

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