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FCSB și Rapid, la egalitate de puncte în fruntea clasamentului din Superliga de fotbal după trei etape

FCSB și Rapid București ocupă primele două poziții în clasamentul Superligii de fotbal după încheierea etapei a treia, luni noapte, ambele formații având câte șapte puncte.
FCSB și Rapid, la egalitate de puncte în fruntea clasamentului din Superliga de fotbal după trei etape
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
04 aug. 2026, 07:43, Sport
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Lider este, în continuare, FCSB, datorită golaverajului superior. După eliminarea din preliminariile Conference League, FCSB a remizat pe teren propriu cu Farul Constanța, scor 2-2, în ultimul meci al rundei. Astfel, nicio echipă nu mai are punctaj maxim în Superliga.

Rapid București a urcat pe locul secund, tot cu șapte puncte, după victoria cu 3-1 obținută cu CFR Cluj, pe teren propriu.

Universitatea Craiova, campioana națională en-titre, completează podiumul, cu șase puncte, după cel mai categoric succes al etapei, 4-0 cu Petrolul Ploiești.

Tot șase puncte au și Universitatea Cluj și FC Argeș, clasate pe locurile patru și cinci, în urma departajării la golaveraj.

Rezultatele complete ale etapei a treia:

FC Argeș – Csikszereda 1-0

Oțelul Galați – Dinamo București 1-1

FC Voluntari – UTA Arad 1-0

Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești 4-0

Corvinul Hunedoara – Sepsi OSK 1-1

Rapid București – CFR Cluj 3-1

Universitatea Cluj – FC Botoșani 2-1

FCSB – Farul Constanța 2-2

Clasamentul după etapa a 3-a:

1. FCSB – 7 puncte (golaveraj 6-2)
2. Rapid București – 7 (5-2)
3. Universitatea Craiova – 6 (9-5)
4. Universitatea Cluj – 6 (4-3)
5. FC Argeș – 6 (2-2)
6. Oțelul Galați – 5 (5-4)
7. Dinamo București – 4 (6-3)
8. Farul Constanța – 4 (5-4)
9. Corvinul Hunedoara – 4 (4-3)
10. Sepsi OSK – 4 (2-2)
11. FC Voluntari – 4 (3-7)
12. CFR Cluj – 3 (7-5)
13. Petrolul Ploiești – 3 (1-5)
14. FC Botoșani – 2 (4-5)
15. UTA Arad – 1 (2-7)
16. Csikszereda – 0 (0-6)

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