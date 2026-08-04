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FC Barcelona îl împrumută pe portarul Marc-André ter Stegen la Ajax Amsterdam

FC Barcelona a anunțat, marți, că a ajuns la un acord cu Ajax Amsterdam pentru împrumutul portarului german Marc-Andre ter Stegen până la 30 iunie 2027.
FC Barcelona îl împrumută pe portarul Marc-André ter Stegen la Ajax Amsterdam
sursă foto: Ajax Amsterdam
Petre Apostol
04 aug. 2026, 10:53, Sport
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De asemenea, Ajax Amsterdam a confirmat transferul portarului Ter Stegen și a precizat că înțelegerea este valabilă pentru un sezon.

În vârstă de 34 de ani, Ter Stegen și-a început cariera profesionistă la Borussia Mönchengladbach, înainte de a se transfera la FC Barcelona în 2014. În cei 12 ani petrecuți la gruparea catalană, portarul german a disputat 423 de meciuri și a cucerit numeroase trofee, între care Liga Campionilor și șapte titluri de campion al Spaniei.

Internaționalul german, selecționat de 44 de ori la prima reprezentativă, a evoluat în ultimele șase luni sub formă de împrumut la Girona.

Directorul sportiv al clubului din Amsterdam, Jordi Cruijff, a salutat transferul.

„Marc are un palmares impresionant, iar calitățile sale sunt bine cunoscute. Este un plus imediat pentru lotul nostru. Marc și cu mine ne cunoaștem foarte bine și mă bucur că vom lucra din nou împreună. Lucrăm de ceva vreme la acest transfer și suntem foarte fericiți că a semnat și se poate alătura echipei”, a declarat Cruijff, într-un comunicat oficial.

Ter Stegen va încerca să ajute Ajax în noul sezon, după ce clubul a avut un sezon dezamăgitor, încheind doar pe locul al cincilea în campionat.

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