Derby-ul CFR Cluj – Universitatea Cluj, din etapa a patra a Superligii de fotbal, a fost amânat

Decizia a fost luată în urma solicitării formulate de CFR Cluj și cu acordul Universității Cluj, pentru a sprijini formația din Gruia în parcursul european.

„Având în vedere solicitarea clubului CFR 1907 Cluj și având acordul clubului Universitatea Cluj, în interesul comun al susținerii echipelor participante în competițiile europene, Liga Profesionistă de Fotbal, în consens cu EAD, firma deținătoare a drepturilor de televizare ale Superligii României, a decis reprogramarea jocului CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj”, a transmis LPF.

Partida era programată inițial sâmbătă, 8 august, de la ora 21:30, însă va avea loc pe 8 octombrie 2026. Ora de disputare a întâlnirii va fi comunicată ulterior.

CFR Cluj joacă în turul al treilea preliminar al Conference League împotriva norvegienilor de la Tromsø IL. Prima manșă este programată joi, 6 august, la Cluj-Napoca, iar returul va avea loc pe 13 august, în Norvegia.

Dacă va trece de Tromsø, CFR Cluj va disputa apoi play-off-ul Conference League, ultima fază înaintea calificării în faza principală a competiției. Meciurile din play-off sunt programate pe 20 și 27 august.