Kompany, antrenorul lui Bayern, despre provocările noului sezon: Avem multe piese de pus cap la cap

„Acesta este al treilea meu presezon la Bayern și fiecare a fost diferit. Prima dată nu a fost după un turneu major, așa că aproape toți jucătorii au revenit rapid. A doua oară a fost după Cupa Mondială a Cluburilor. Atunci am avut întreg lotul la dispoziție, dar foarte puțin timp până la primul meci oficial”, a spus Kompany.

De această dată, situația este diferită. „Acum este altceva. Fiecare jucător revine într-un moment diferit, iar unii vin după perioade de recuperare și trebuie reintegrați treptat. Avem multe piese de pus cap la cap. Este un puzzle, dar nu unul imposibil de rezolvat. Sunt convins că vom ajunge la nivelul fizic și competițional de care avem nevoie”, a mai spus antrenorul.

Belgianul consideră că adevărata provocare nu este readaptarea jucătorilor care au participat la competiții internaționale, ci revenirea celor accidentați.

„Simt că este mai puțin complicat să reintegrezi jucătorii care au revenit de la Cupa Mondială decât pe cei care se întorc după accidentări. Unii au lipsit trei săptămâni, alții două luni, iar asta este o provocare complet diferită”, a afirmat el.

„Trebuie să rămânem concentrați”

Antrenorul lui Bayern a subliniat că experiența acumulată în presezoanele precedente îl face să privească situația cu optimism.

„Sunt încrezător că vom reuși să le oferim tuturor pregătirea fizică și numărul de meciuri de care au nevoie. Jucătorii care s-au întors din vacanță au lucrat foarte bine cu antrenori și fizioterapeuți personali. Când îi văd acum, sunt deja la un nivel bun”, a afirmat belgianul.

În același timp, Kompany a precizat că turneul din Coreea de Sud nu schimbă obiectivele echipei, chiar dacă programul include numeroase obligații comerciale și de promovare.

„Primul lucru pe care l-am spus jucătorilor a fost că suntem aici și că, pe lângă antrenamente și meciuri, vom avea și activități de promovare. Dar este presezon și trebuie să muncim la fel de serios ca la München. Trebuie să rămânem concentrați. Suntem obișnuiți cu astfel de turnee și fac parte din pregătirea oricărei echipe importante”, a mai spus antrenorul.

Impresionat de nivelul campionatului sud-coreean

Kompany a dezvăluit că a urmărit un meci din K League pentru a înțelege mai bine fotbalul sud-coreean și a rămas plăcut surprins de ceea ce a văzut.

„Am vrut să văd cum joacă echipele într-un mediu complet diferit de cel european. Nu știam la ce să mă aștept, însă am văzut un fotbal foarte bine organizat tactic. În ciuda căldurii și a terenului dificil, ambele echipe au construit atent, au presat inteligent și au menținut un ritm ridicat timp de 90 de minute. Loviturile de la colț au avut un rol important și au fost executate foarte bine. A fost interesant”, a spus antrenorul.

Concurența din defensivă

Kompany a comentat și situația lui fundașului sud-coreean Kim Min-jae, aflat în competiție pentru un loc de titular.

„Eu cred în competiție. Am fost și eu fundaș și am trecut prin astfel de situații. Important este ca jucătorii să-și demonstreze valoarea pe teren”, a spus el.

Tehnicianul lui Bayern l-a lăudat pe internaționalul sud-coreean pentru profesionalismul de care a dat dovadă.

„Indiferent de situație, Kim și-a păstrat concentrarea și a lăsat jocul să vorbească pentru el. Au existat momente în care am vrut să văd cum reacționează, iar de fiecare dată răspunsul lui a fost același: muncește la maximum la antrenamente și dă totul în meciuri. Evoluțiile lui din sezonul trecut au fost foarte bune”, a afirmat Kompany.

„Faptul că el joacă la un nivel atât de ridicat îi obligă și pe ceilalți fundași să evolueze la același standard. Exact asta îmi doresc în fiecare compartiment al echipei, nu doar în centrul apărării”, a completat belgianul.