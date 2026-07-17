Sorana Cîrstea, a doua în circuitul WTA în 2026 la un capitol. O întrece pe Sabalenka

Potrivit datelor publicate de WTA, Sorana Cîrstea este la egalitate cu Anna Bondár pe poziția secundă în ierarhia jucătoarelor care au câștigat cele mai multe seturi cu 6-0 în acest sezon. Românca a reușit șapte „bagel”-uri, fiind depășită doar de Mirra Andreeva, lider cu opt astfel de seturi albe.

Performanța confirmă forma excelentă arătată de Sorana în 2026.

Românca este una dintre doar patru jucătoare care au cucerit un titlu WTA fără să piardă vreun set pe parcursul turneului. Cîrstea a realizat această performanță la Transylvania Open de la Cluj-Napoca, unde a cedat doar 23 de game-uri în cinci meciuri.

În această categorie selectă se mai află doar trei jucătoare, toate câștigătoare de Grand Slam:

Aryna Sabalenka – Brisbane (27 de game-uri pierdute în cinci meciuri);

Mirra Andreeva – Adelaide (15 game-uri pierdute în patru meciuri);

Madison Keys – Eastbourne (23 de game-uri pierdute în cinci meciuri).

Cîrstea se regăsește și într-un alt clasament de elită al sezonului. Ea este a șaptea din circuitul mondial la numărul de victorii în acest sezon.

Sportiva română are un bilanț de 32 de victorii în 43 de meciuri disputate. În fruntea ierarhiei la victorii obținute în 2026 este rusoaica Mirra Andreeva, cu 37 de succese, în 48 de partide jucate.

Sorana Cîrstea ar fi trebuit să joace săptămâna aceasta la turneul WTA 250 de la Iași, însă s-a retras din motive medicale. Totuși, va fi prezentă la turneu, organizatorii anunțând o sesiune de autografe sâmbătă, de la ora 16:30.