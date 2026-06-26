Româncele și-au aflat adversarele la turneul de Grand Slam de la Wimbledon. Sorana Cîrstea, cap de serie

Sorana Cîrstea (locul 18 WTA), singura jucătoare română printre capii de serie (nr. 17), o va întâlni în runda inaugurală de la Wimbledon pe cehoaica Sara Bejlek (45 WTA), una dintre tinerele jucătoare aflate în ascensiune în circuitul WTA.

Va fi prima confruntare directă în circuitul mondial dintre cele două jucătoare.

Jaqueline Cristian (38 WTA) va avea cea mai dificilă misiune, urmând să joace împotriva americancei Iva Jovic, locul 17 mondial și cap de serie nr. 16. Va fi, de asemenea, prima confruntare directă în circuitul WTA.

Irina-Camelia Begu (101 WTA) va debuta împotriva britanicei Katie Swan (196 WTA), beneficiară a unui wild-card din partea organizatorilor. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul profesionist, chiar la Wimbledon, în 2018. Sportiva din Marea Britanie s-a impus surprinzător în primul tur, scor 6-2, 6-2.

Elena-Gabriela Ruse (105 WTA) o va înfrunta pe americanca Caty McNally (50 WTA). Sportiva din SUA s-a impus în singura confruntare directă disputată până în prezent.

Turneul de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al sezonului, va debuta săptămâna viitoare pe iarba de la All England Lawn Tennis and Croquet Club.