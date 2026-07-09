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Sorana Cîrstea se retrage de la turneul WTA 250 de la Iași, din cauza unei accidentări

Sorana Cîrstea, cea mai bine clasată româncă din ierarhia mondială de tenis (locul 18 WTA), a anunțat joi că nu va putea juca la turneul WTA 250 de la Iași, programat în perioada 13-19 iulie, deoarece a suferit o accidentare abdominală în timpul turneului de Grand Slam de la Wimbledon.
Sorana Cîrstea se retrage de la turneul WTA 250 de la Iași, din cauza unei accidentări
sursă foto: Adam Davy/PA Wire/dpa
Petre Apostol
09 iul. 2026, 17:16, Sport
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„Din păcate, în timpul meciului din turul al doilea de la Wimbledon, am suferit o accidentare abdominală care mă va împiedica să concurez în următoarele câteva săptămâni. Din acest motiv, nu voi putea participa la turneul de la Iași. Sunt foarte dezamăgită, pentru că așteptam cu nerăbdare să concurez din nou în România și să vă revăd pe toți”, a transmis Sorana Cîrstea pe contul său de Instagram.

În ciuda accidentării, Cîrstea a câștigat meciul din turul secund de la turneul londonez, contra australiencei Kimberly Birrell, scor 6-3, 6-4. În turul al treilea, însă, a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova, prezentă în semifinale, scor 6-2, 3-6, 6-7 (9), după ce a ratat o minge de meci.

Deși nu va putea intra pe teren, sportiva a confirmat că va fi prezentă la Iași în zilele de 18 și 19 iulie pentru a se întâlni cu fanii.

Retragerea Soranei reprezintă o pierdere importantă pentru turneul ieșean, jucătoarea română fiind principala favorită a competiției.

Printre jucătoarele anunțate să participe la turneul de la Iași se numără româncele Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, precum și Irina Begu, campioana en-titre. De asemenea, poloneza Maja Chwalińska, finalistă la Roland Garros în acest an, era pe lista de start, însă la Wimbledon a suferit o accidentare. În schimb, Paula Badosa, fost loc 2 mondial, este așteptată să concureze la ediția din acest an.

În februarie, Cîrstea a cucerit turnul WTA Transylvania Open de la Cluj-Napoca. De-a lungul carierei, Sorana Cîrstea a câștigat patru titluri WTA la simplu.

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