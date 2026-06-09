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WTA Queen’s: Serena Williams revine după aproape 4 ani. Sorana Cîrstea își începe parcursul la simplu

Legenda tenisului mondial, Serena Williams, va disputa marți primul său meci oficial după aproape patru ani de absență, în cadrul turneului WTA 500 de la Queen's Club din Londra. Americanca va evolua în proba de dublu, alături de Victoria Mboko. Tot marți joacă și Sorana Cîrstea, la simplu.
WTA Queen's: Serena Williams revine după aproape 4 ani. Sorana Cîrstea își începe parcursul la simplu
sursă foto: Adam Davy/PA Wire/dpa
Petre Apostol
09 iun. 2026, 06:26, Sport
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Beneficiare ale unui wildcard, Williams și Mboko vor înfrunta în primul tur cuplul format din Erin Routliffe și Nicole Melichar-Martinez, cap de serie numărul trei al competiției. Turneul de la Queen’s reprezintă unul dintre cele mai importante teste înaintea startului turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

Partida este programată după ora 19:30.

Deținătoare a 23 de titluri de Grand Slam la simplu, Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, nu a mai jucat într-un meci oficial din 2022, când și-a anunțat retragerea progresivă din tenis după participarea la US Open.

Sportiva a explicat că principalul motiv al revenirii este dorința ca fiicele sale, Olympia și Adira, să o vadă concurând la cel mai înalt nivel înainte de a pune definitiv punct carierei.

„Este vorba în mare parte despre copii și despre faptul că vreau să mă vadă jucând. Olympia este deja mai mare, iar Adira este încă foarte mică”, a declarat Williams luni, într-o conferință de presă.

După competiția de la Londra, americanca este programată să participe și la turneul de la Berlin, tot în proba de dublu.

Sorana Cîrstea debutează pe tabloul principal

La Queen’s Club va evolua și Sorana Cîrstea, locul 18 mondial, care va încerca să profite de sezonul pe iarbă pentru a acumula puncte importante în clasamentul WTA.

Românca își începe aventura londoneză în primul tur al competiției, într-un turneu care marchează revenirea tenisului feminin la Queen’s după mai bine de jumătate de secol.

Cîrstea o va întâlni pe australianca Maddison Inglis, locul 151 mondial, venită din calificări.

Cele două jucătoare nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA.

Meciul este programat de la ora 13:00. Câștigătoarea va juca în turul secund împotriva învingătoarei dintre Emma Răducanu și Anna Blinkova.

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