Sorana Cîrstea urcă pe cea mai înaltă poziție din carieră în clasamentul WTA. Sabalenka, lider

Sorana Cîrstea, care a acumulat 2.535 de puncte, este cea mai bine clasată româncă din ierarhia mondială. Cîrstea și-a egalat, pentru a șasea oară, cea mai bună performanță la turneul de Grand Slam de la Wimbledon.

Sorana Cîrstea a ajuns până în turul al treilea la turneul londonez, pierzând cu Linda Noskova, cea care avea să-și adjudece trofeul.

A doua română din clasamentul mondial este Jaqueline Cristian, care a urcat o poziție, aflându-se acum pe locul 36, cu 1.324 de puncte.

În Top 100 mondial se mai află din România și Elena-Gabriela Ruse. Ea a coborât un loc, ocupând poziția a 72-a, cu 941 de puncte.

În fruntea clasamentului se menține belarusa Aryna Sabalenka, cu 8.550 de puncte, fiind urmată de kazaha Elena Rybakina, cu 8.143 de puncte.

Americanca Jessica Pegula a urcat pe locul al treilea, cu 6.301 puncte, în timp ce compatrioata sa Coco Gauff a avansat pe poziția a patra. Rusoaica Mirra Andreeva completează Top 5.

Finaliste la Wimbledon, cehoaicele Karolina Muchova și Linda Noskova au urcat pe locurile șase, respectiv șapte, cele mai bune clasări din carieră.