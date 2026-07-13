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Sorana Cîrstea urcă pe cea mai înaltă poziție din carieră în clasamentul WTA. Sabalenka, lider

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a urcat pe locul 17 în clasamentul mondial WTA publicat luni, cea mai bună clasare din cariera sa, după parcursul de la Wimbledon. Aryna Sabalenka se menține în fruntea ierarhiei, cu un avans de aproape 400 de puncte față de Elena Rybakina.
Sorana Cîrstea urcă pe cea mai înaltă poziție din carieră în clasamentul WTA. Sabalenka, lider
sursă foto: Adam Davy/PA Wire/dpa
Petre Apostol
13 iul. 2026, 07:33, Sport
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Sorana Cîrstea, care a acumulat 2.535 de puncte, este cea mai bine clasată româncă din ierarhia mondială. Cîrstea și-a egalat, pentru a șasea oară, cea mai bună performanță la turneul de Grand Slam de la Wimbledon.

Sorana Cîrstea a ajuns până în turul al treilea la turneul londonez, pierzând cu Linda Noskova, cea care avea să-și adjudece trofeul.

A doua română din clasamentul mondial este Jaqueline Cristian, care a urcat o poziție, aflându-se acum pe locul 36, cu 1.324 de puncte.

În Top 100 mondial se mai află din România și Elena-Gabriela Ruse. Ea a coborât un loc, ocupând poziția a 72-a, cu 941 de puncte.

În fruntea clasamentului se menține belarusa Aryna Sabalenka, cu 8.550 de puncte, fiind urmată de kazaha Elena Rybakina, cu 8.143 de puncte.

Americanca Jessica Pegula a urcat pe locul al treilea, cu 6.301 puncte, în timp ce compatrioata sa Coco Gauff a avansat pe poziția a patra. Rusoaica Mirra Andreeva completează Top 5.

Finaliste la Wimbledon, cehoaicele Karolina Muchova și Linda Noskova au urcat pe locurile șase, respectiv șapte, cele mai bune clasări din carieră.

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