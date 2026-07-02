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Sorana Cîrstea își egalează cea mai bună performanță la Wimbledon. O învinge pe Birrell și avansează în turul al treilea

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (locul 18 WTA) s-a calificat în turul al treilea al turneului de Mare Șlem de la Wimbledon, după ce a învins-o pe australianca Kimberly Birrell, joi, în runda a doua, egalându-și cea mai bună performanță din carieră la întrecerea de pe iarba londoneză.
Sorana Cîrstea își egalează cea mai bună performanță la Wimbledon. O învinge pe Birrell și avansează în turul al treilea
sursă foto: Mathias Schulz/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
02 iul. 2026, 21:41, Sport
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Cap de serie numărul 17, Cîrstea s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, într-o oră și 24 de minute, confirmând statutul de favorită în fața ocupantei locului 72 WTA.

Românca a controlat primul set, adjudecat cu 6-3, după un break reușit în game-ul al doilea. În actul secund, cele două jucătoare și-au cedat pe rând serviciul, însă Cîrstea a făcut diferența cu un nou break și a închis partida cu 6-4.

Cîrstea a reușit șase ași, față de doi ai adversarei, și a comis o singură dublă greșeală, comparativ cu șase ale australiencei. Românca a câștigat 75% dintre punctele jucate cu primul serviciu și 55,6% cu al doilea.

Sorana a concretizat trei dintre cele șase mingi de break avute. Birrell a fructificat singura oportunitate de break din meci. Potrivit datelor WTA, românca a acoperit o distanță de 1.079 de metri pe teren.

Birrell a avut un ușor avantaj la capitolul lovituri direct câștigătoare (18-16), însă a comis mult mai multe erori neforțate (21, față de 9).

Pentru Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani, aceasta este a șasea calificare în turul al treilea la Wimbledon, egalându-și cea mai bună performanță la turneul londonez, fază pe care a mai atins-o în 2009, 2012, 2017, 2021 și 2023.

În primul tur, românca a trecut de cehoaica Sara Bejlek, scor 6-1, 7-6 (6). În turul al treilea, Cîrstea o va întâlni pe învingătoarea dintre cehoaica Linda Noskova, cap de serie numărul 9, și Camila Osorio, din Columbia.

Sorana Cîrstea este singura reprezentantă a României rămasă pe tabloul principal de simplu la Wimbledon, după ce Jaqueline Cristian, Irina Begu și Gabriela Ruse.

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