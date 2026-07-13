După Sorana Cîrstea, și Jaqueline Cristian se retrage de la turneul WTA 250 de la Iași

„Am venit la Iași cu multă încredere și cu bucuria de a reveni la un turneu de care mă leagă amintiri foarte frumoase. Din păcate, o problemă la genunchi nu mi-a permis să continui și am fost nevoită să mă retrag. Îmi pare foarte rău că nu am putut fi pe teren în fața publicului, dar sănătatea trebuie să fie prioritatea în acest moment. Le mulțumesc tuturor pentru susținere și le doresc organizatorilor un turneu reușit. Sper să revin la Iași cât mai curând, sănătoasă și pregătită să joc”, a transmis Jaqueline Cristian, luni, într-un comunicat al organizatorilor.

Jaqueline Cristian, aflată pe locul 36 WTA, ajunsese încă de sâmbătă la Iași și efectuase mai multe antrenamente, însă problemele medicale au împiedicat-o să intre pe teren. Românca ar fi trebuit să o întâlnească în primul tur pe franțuzoaica Leolia Jeanjean.

Semifinalistă la ediția din 2025, Jaqueline este a treia jucătoare română importantă care se retrage de la turneul de la Iași din motive medicale.

Înaintea ei, Irina Begu, deținătoarea trofeului la turneul din Iași, a anunțat că nu va participa după ce și-a fracturat două degete la picior.

De asemenea, Sorana Cîrstea, prima jucătoare română din clasamentul mondial (locul 17 WTA), a declarat forfait din cauza unei accidentări la mușchii abdominali. Fosta semifinalistă de la Iași a anunțat, însă, săptămâna trecută, că va fi prezentă la turneu pe 18 și 19 iulie pentru întâlniri cu fanii și alte acțiuni organizate în cadrul turneului.

În urma retragerii lui Jaqueline Cristian, locul acesteia pe tabloul principal va fi ocupat de Yulia Putintseva, care devine favorita numărul 9 a competiției.