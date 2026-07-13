Prima pagină » Sport » Prima zi de pauză în Turul Franței 2026. Cum se recuperează cicliștii și cum arată clasamentele

Prima zi de pauză în Turul Franței 2026. Cum se recuperează cicliștii și cum arată clasamentele

După nouă etape și peste o săptămână de efort continuu, plutonul din Turul Franței la ciclism beneficiază luni de prima zi de pauză a ediției din 2026. Rutierii profită de cele aproximativ 24 de ore fără competiție pentru a-și reface organismul și a pregăti a doua parte a Marii Bucle.
Prima zi de pauză în Turul Franței 2026. Cum se recuperează cicliștii și cum arată clasamentele
sursă foto: Tomas Sisk Pool/Belga/dpa
Petre Apostol
13 iul. 2026, 11:43, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În timp ce fanii văd o zi fără cursă, pentru rutierii din Turul Franței prima zi de pauză este una dintre cele mai importante ale competiției. După nouă etape și o săptămână marcată de caniculă, recuperarea poate face diferența dintre podiumul de la Paris și abandon.

O practică standard explicată de rutieri și echipe o reprezintă o ieșire pe bicicletă pentru o sesiune lejeră de 60-90 de minute, menită să mențină musculatura activă și circulația sanguină. Intensitatea este foarte redusă, scopul fiind doar eliminarea senzației de „picioare grele” acumulate după primele nouă etape.

După etapa a 9-a, disputată în temperaturi de peste 34°C, mulți rutieri au apelat la băi cu gheață și crioterapie pentru a reduce temperatura corporală și a accelera recuperarea. Chiar liderul cursei, Tadej Pogačar, a vorbit despre impactul valului de căldură și a cerut măsuri suplimentare pentru protejarea sportivilor.

„Poate ar trebui să schimbăm calendarul și să nu mai concurăm în iulie și august. Sau să începem etapele la ora opt dimineața. Cu schimbările climatice, cred că va trebui să ne adaptăm”, a spus campionul mondial.

Recuperarea cuprinde și masaje efectuate de fizioterapeuți și ședințe de stretching și mobilitate.

Un rol esențial îl are alimentația. Nutriționiștii echipelor cresc aportul de carbohidrați pentru refacerea rezervelor de glicogen, dar și consumul de proteine și lichide pentru repararea fibrelor musculare și compensarea pierderilor provocate de efort și căldură. Somnul este la fel de important, mulți cicliști încercând să doarmă mai mult decât în zilele de concurs.

Nici directorii sportivi și mecanicii nu au parte de o zi liberă. În timp ce sportivii se recuperează, stafful tehnic verifică și pregătește bicicletele pentru etapele următoare. Antrenorii și directorii sportivi analizează primele nouă zile de cursă și stabilesc strategia pentru săptămâna a doua, care va aduce noi etape dificile în zona montană.

Cum arată clasamentele după nouă etape

Prima parte a Turului a fost încheiată cu victoria lui Mathieu van der Poel în etapa a noua. Însă tricoul galben rămâne pe umerii lui Tadej Pogačar, care conduce detașat clasamentul general.

Clasament general (tricoul galben):

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) – 32h 17′ 04”
2. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) – la 2:42
3. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) – la 3:27
4. Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) – la 3:30
5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) – la 3:34
6. Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale) – la 3:55
7. Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) – la 4:00
8. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) – la 4:21
9. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – la 4:57
10. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – la 9:12.

Clasamentul pe puncte (tricoul verde): Mads Pedersen

Clasamentul cățărătorilor (tricoul alb cu buline roșii): Tadej Pogačar

Clasamentul tinerilor (tricoul alb): Isaac del Toro.

Turul Franței se reia marți, 14 iulie, cu etapa a 10-a, între Aurillac și Le Lioran (166,6 km), o etapă montană în Masivul Central.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de des ieșiți la restaurant? Cât cheltuiți de obicei și cum alegeți restaurantul?
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
GSP.ro
Codul galben de furtuni a fost actualizat. Ce zone vor fi afectate în orele următoare. Detalii de ultimă oră de la ANM
Gandul
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce rezultat s-a ales
Cancan
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport
Precizările făcute de Comisia Europeană în cazul azilelor ilegale din Bihor, înainte ca magistrații Curții de Apel București să ia decizia în cazul lui Viorel Pașca
Libertatea
A murit unul dintre cei mai îndrăgiți actori! Învinsese cancerul. S-a stins în mod „brusc și neașteptat”
CSID
Japonezii lansează „transportul public” spre Lună. Primul „autobuz” selenar va decola în mai puțin de 4 ani
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da