Al 12-lea record mondial pentru Ilie Dobre. Comentatorul sportiv intră din nou în istorie

World Record Academy a anunțat oficial că Ilie Dobre deține acum recordul mondial la categoria „Most books published by a Radio Sports commentator”.

Aproape trei decenii de scris și 48 de volume publicate

Comentator sportiv la Prosport, Ilie Dobre și-a început activitatea literară în 1992, odată cu publicarea unei cărți dedicate marelui fotbalist Nicolae Dobrin. Succesul volumului l-a determinat să continue să scrie, abordând de-a lungul timpului aproape toate genurile literare. Printre cele 48 de cărți se regăsesc biografii romanțate ale unor mari sportivi români, volume dedicate Campionatelor Mondiale și Europene de fotbal, memorii, dar și romane. „Am sperat la început că voi publica două sau trei cărți. După succesul primei, nu m-am mai putut opri din scris”, a declarat Ilie Dobre pentru World Record Academy. Autorul spune că a publicat, în medie, trei-patru cărți pe an, scriind în special seara și în timpul nopții, după terminarea activității de la Radio România.

„Am scris doar din pasiune”

Ilie Dobre afirmă că motivația sa nu a fost câștigul financiar. „Am scris numai din pasiune. Cărțile publicate nu mi-au adus mari beneficii materiale”, spune jurnalistul. De-a lungul anilor, acesta a donat mii de exemplare către școli, biblioteci, cămine și iubitori ai sportului, atât din România, cât și din străinătate.

Cea mai lungă transmisiune a unui gol (68 de secunde) într-o singură respirație: Ilie Dobre stabilește un record mondial Sursa: Youtube/World Record Academy

Pe lângă activitatea editorială, Ilie Dobre este unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din România. De-a lungul carierei sale a transmis în direct meciuri din campionatul intern, competiții europene, Campionate Mondiale și Campionate Europene de fotbal. Anterior, el a mai fost recompensat de World Record Academy pentru performanțe profesionale obținute în comentariul sportiv.

Devine ambasador al World Record Academy

Odată cu noul record, World Record Academy l-a desemnat pe Ilie Dobre și Brand Ambassador al organizației. În această calitate, jurnalistul va putea propune noi recorduri mondiale. Totodată, va fi inclus într-o categorie specială dedicată deținătorilor unor performanțe considerate reprezentative la nivel internațional. World Record Academy, organizație care arhivează peste 150.000 de recorduri din întreaga lume, pregătește și o selecție intitulată „Iconic World Records”, dedicată celor mai importante performanțe înregistrate în ultimii 20 de ani.