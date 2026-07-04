Ilie Dobre: Ion Cristoiu mi-a aruncat articolele la coș mai bine de o lună. Fotbalul i-a schimbat cariera

Ilie Dobre a povestit la podcastul „Altceva cu Adrian Artene” că, înainte de a ajunge comentator sportiv la radio, a fost nevoit să demonstreze că poate face presă scrisă.

El a spus că primul sfat l-a primit de la jurnalistul Gheorghe Minoiu. „M-am dus și am spus: «Domnul Minoiu, uite, eu vreau să comentez fotbal». Și mi-a spus: «Tăticule, aici nu vine oricine și îl trecem direct la microfon. Scrie, publică!»”, și-a amintit Ilie Dobre.

Ion Cristoiu i-a respins articolele timp de peste o lună

Ulterior, Ilie Dobre a ajuns la redacția revistei „Viața Studențească”, unde redactor-șef adjunct era Ion Cristoiu. Acesta spune că primele sale materiale au fost respinse unul după altul.

„Am scris și s-a uitat pe ea și a aruncat-o la coș. Și așa… A doua zi m-am dus iară. Mi-a dat să scriu despre o competiție studențească. Am scris eu, tot așa, s-a uitat, a citit și a aruncat-o la coș. Și asta am pățit cam o lună și ceva”, a povestit comentatorul.

Ilie Dobre spune că nu a renunțat și s-a întors în redacție în fiecare zi.

Articolul despre fotbal i-a schimbat cariera

La un moment dat, i-a cerut lui Ion Cristoiu să îi permită să scrie despre fotbal. Dobre spune că acel articol i-a schimbat parcursul profesional.

„Într-o zi am zis: «Dați-mi să scriu și eu ceva despre fotbal». Mi-a dat să scriu despre o serie studențească la fotbal. Am scris și imediat l-a oprit. A făcut ochii mari. «Aici rămâi». Fiindcă eram în elementul meu”, a declarat Ilie Dobre.