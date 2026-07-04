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Ilie Dobre, verdict dur despre fotbalul românesc: „Este în scădere”. Ce spune că trebuie schimbat

Ilie Dobre consideră că fotbalul românesc traversează un declin cauzat de lipsa investițiilor în copii și juniori, de promovarea insuficientă a valorii și de politica de transferuri. El spune că România poate reveni în elită doar prin schimbări profunde.
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Oana Antipa
04 iul. 2026, 22:17, Cultură-Media
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Invitat la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, Ilie Dobre a afirmat că nivelul fotbalului românesc a scăzut în ultimii ani. Acesta consideră că situația este rezultatul unor decizii greșite luate în timp.

„Din păcate, fotbalul românesc este ca standard în scădere și la acest fapt au contribuit multe cauze, care au dus la ajungerea în această situație tristă”, a declarat el.

„Nu s-a acordat atenția cuvenită centrelor de copii și juniori”

Comentatorul a enumerat principalele probleme care, în opinia sa, au afectat dezvoltarea fotbalului românesc. El susține că investițiile în formarea jucătorilor și promovarea valorii au fost neglijate.

„Nu s-a acordat atenția cuvenită la timp centrelor de copii și de juniori, arbitrilor de valoare, s-a acordat prioritate impresarilor, aducerii din afară a unor valori răsuflate etc. Și, mai ales, n-a primat criteriul valoric în promovarea jucătorilor”, a afirmat Ilie Dobre.

„Sper să prind acele zile”

Fostul comentator sportiv spune că România poate reveni în elita fotbalului european, însă doar dacă va urma exemplul altor țări.

„În momentul în care ne trezim, așa cum s-au trezit ungurii cu câțiva ani în urmă sau polonezii, ne vom reveni. Eu sper să prind acele zile în care fotbalul românesc să revină în elită, acolo unde a fost și acolo unde, după opinia mea, i-ar fi locul”, a declarat acesta.

Ilie Dobre consideră însă că actualul sistem trebuie schimbat. „Conjuctura actuală nu permite. Ar trebui schimbată. Să vedem”, a conchis comentatorul.

Ilie Dobre este unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din România, cu aproape 2.000 de meciuri comentate în direct. De-a lungul carierei, el a urmărit evoluția fotbalului românesc atât din postura de jurnalist, cât și de observator al marilor competiții internaționale.

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