Ilie Dobre explică de ce a refuzat întotdeauna comentariul din studio: „Eu am comentat numai de pe teren”

Invitat la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, Ilie Dobre a explicat că a comentat întotdeauna meciurile direct de pe stadion. Acesta consideră că rolul unui comentator radio este să îi ofere ascultătorului imaginea completă a partidei.

„Eu întotdeauna am respectat adevărul de pe teren și ceea ce este foarte important este că eu am o viziune asupra transmisiunilor directe de fotbal. Sigur că transmisiunea directă radio este altfel decât cea de televiziune. Comentatorul de radio trebuie să-l facă pe cel care îl ascultă să vadă meciul”, a declarat Ilie Dobre.

El a spus că nu este de acord cu transmisiunile realizate din studio. „Eu întotdeauna am comentat numai de pe teren. Nu accept comentariul din studio”, a afirmat comentatorul.

De ce a preferat să comenteze singur

Ilie Dobre a dezvăluit și de ce a ales să comenteze singur cele aproape 2.000 de meciuri din carieră. Acesta spune că prezența unui al doilea comentator îi putea afecta concentrarea.

„Dacă aș comenta cu altcineva, probabil că m-ar trage în jos. Fiindcă eu trebuie să fiu atent și la mine și la ce spune el. Și el, de multe ori, poate să spună invers și după câteva minute se constată că a zis invers decât ce a zis acum câteva minute”, a explicat Ilie Dobre.

El consideră că un comentator trebuie să urmărească în primul rând desfășurarea jocului și să evite informațiile care distrag atenția de la fazele importante.

„În primul rând, după opinia mea, un comentator trebuie să reflecte exact realitatea, trebuie să se țină de circulația mingii, sigur să ofere anumite detalii în timpul meciului, dar numai în momentul în care situația o impune, nu în detrimentul circulației mingii”, a spus acesta.

A decis din copilărie că va deveni comentator

Ilie Dobre a povestit că și-a descoperit pasiunea pentru comentariul sportiv în copilărie, într-un sat din județul Vâlcea.

El a spus că, deși în localitatea în care locuia nu exista electricitate, asculta transmisiunile sportive la radioul unui vecin.

„Acolo am ascultat eu prima transmisiune efectuată de maestrul Ion Ghițulescu. Și mi-a plăcut așa de tare transmisiunea, încât am rămas lipit de aparatul de radio și am spus că în viață, eram în clasa a treia, eu voi fi comentator de fotbal la Radio România”, a declarat Ilie Dobre.