Scandalul cartonașului roșu de la Cupa Mondială: Un singur oficial al FIFA a luat decizia de a ridica suspendarea lui Folarin Balogun

Apar noi informații în scandalul cartonașului roșu de la Cupa Mondială. Ridicarea suspendării aplicate atacantului american Folarin Balogun a fost decisă de un singur oficial al FIFA, relatează The Times.

Concret, cel care a luat această decizie este președintele comisiei disciplinare a FIFA, Mohammad al-Kamali, iar el nu s-a consultat cu niciunul dintre ceilalți 17 membri ai comisiei sale, relevă sursa citată.

Balogun a putut juca în optimile de finală în meciul împotriva Belgiei

Folarin Balogun a primit un cartonaș roșu în șaisprezecimile de finală împotriva Bosniei și Herțegovinei. Conform regulamentului FIFA, un cartonaș roșu atrage după sine o suspendare automată de un meci pentru partida următoare, iar asta însemna că Balogun nu putea juca în optimi, în cadrul meciului echipei SUA împotriva naționalei Belgiei.

Totuși, lui Balogun i s-a permis să joace. FIFA nu a anulat suspendarea, ci a amânat-o „pentru o perioadă de probă de un an” și i-a aplicat lui Balogun o amendă de 40.000 de dolari, mai scrie The Times.

FIFA a emis decizia cu o zi înainte de meciul SUA-Belgia, generând comentarii aspre atât din partea Belgiei, dar și din partea UEFA, care a calificat decizia drept „fără precedent, de neînțeles și nejustificabilă”.

Trump a vorbit cu președintele FIFA

Situația a devenit și mai tensionată în momentul în care s-a aflat că președintele american Donald Trump l-a sunat pe președintele FIFA, Gianni Infantino.

În ziua meciului SUA-Belgia, Trump a confirmat informațiile relatate de presă, spunând că l-a sunat pe Infantino pentru a solicita o reevaluare a cartonașului roșu. Președintele FIFA a confirmat, la rândul său, că a vorbit despre acest subiect cu Trump, însă a susținut că decizia a fost luată fără influența liderului de la Casa Albă.

Belgia a depus un apel împotriva deciziei, care a fost respins de FIFA. Belgienii au câștigat cu 4-1 împotriva SUA, cu Balogun pe teren.