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FIFA va vinde gazonul de pe stadionul finalei Cupei Mondiale cu 450 de dolari bucata

FIFA, acuzată că a perceput prețuri mari pentru turneul american din acest an, vinde gazonul pe care se va juca finala din 19 iulie de pe stadionul MetLife din New Jersey la 450 de dolari bucata.
FIFA va vinde gazonul de pe stadionul finalei Cupei Mondiale cu 450 de dolari bucata
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
11 iul. 2026, 06:53, Sport
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Magazinul FIFA precizează că fiecare segment de gazon are dimensiunile de 17,5 pe 17,5 pe 17,5, deși nu specifică dacă această cifră este în inci, centimetri sau milimetri, potrivit AP.

„Dețineți o piesă autentică din istoria fotbalului cu o piesă autentică a terenului de fotbal din Cupa Mondială FIFA 2026, păstrată permanent într-un acrilic premium cu un stick USB”, se arată pe site. „Fiecare piesă conține un fragment original al suprafeței de joc iconice a Finalei, ceea ce o face o piesă de colecție unică ce celebrează unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume.”

FIFA a declarat că „memoria USB din acril prezintă o peliculă de autenticitate, oferind în același timp o piesă de prezentare elegantă și contemporană. Prezentat într-o cutie premium cu balamale, cu detalii UV punctuale uimitoare, acest articol exclusivist este conceput atât pentru colecționari, fani, cât și pentru pasionații de fotbal.”

Calitatea terenului, criticată de jucători și antrenori

„Comenzile nu vor fi expediate decât după finala Cupei Mondiale FIFA 2026”, a declarat forul de conducere al federației.

Jucătorii și antrenorii au criticat calitatea terenului de la MetLife, care folosește de obicei o suprafață artificială pentru meciurile NFL dintre New York Giants și Jets.

FIFA vinde bilete obișnuite pentru finală la prețuri de până la 32.970 de dolari și bilete de hospitality la prețuri de 34.500 de dolari, respectiv 32.500 de dolari, care includ mâncare și băuturi.

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