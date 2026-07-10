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Cum a ajuns un oraș necunoscut să fie desemnat Capitala Ciclismului din Polonia

Orașul Świdnica, situat în regiunea Silezia din sud-vestul Poloniei, a fost desemnat Capitala Ciclismului din Polonia în urma unei competiții naționale care a reunit aproape 90.000 de bicicliști din întreaga țară.
Cum a ajuns un oraș necunoscut să fie desemnat Capitala Ciclismului din Polonia
Fotografie cu rol ilustrativ, Sursa foto: SEBASTIAN SASCAU / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
10 iul. 2026, 20:43, Sport
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Localitatea, cu o populație de aproximativ 55.000 de locuitori, a reușit să învingă orașe mult mai mari și să obțină titlul după ce participanții au parcurs împreună peste 18,5 milioane de kilometri pe bicicletă.

Clasamentul a fost stabilit pe baza traseelor înregistrate de locuitorii orașelor, municipiilor și comunelor participante, fiecare kilometru parcurs contribuind la scorul localității reprezentate.

Competiția s-a desfășurat pe parcursul întregii luni iunie și a implicat reprezentanți din 58 de orașe și 192 de comune și districte din Polonia, scrie TVPWorld.

Un concurs care promovează mobilitatea și sportul

Competiția „Capitala Ciclismului din Polonia” a ajuns în acest an la cea de-a opta ediție și s-a transformat dintr-o inițiativă locală într-un eveniment național dedicat promovării mersului pe bicicletă, a mobilității urbane și a unui stil de viață sănătos.

În categoria destinată orașelor, Świdnica a ocupat primul loc, în timp ce comuna Łysomice a câștigat clasamentul rezervat comunelor și districtelor.

Rezultatele finale au fost anunțate în cadrul unei gale organizate în orașul Bydgoszcz, inițiatorul proiectului „Capitala Ciclismului din Polonia”. Totodată, Bydgoszcz s-a clasat pe primul loc în categoria orașelor cu peste 200.000 de locuitori.

Un posibil record mondial la ciclism

Ediția din acest an a adus și un rezultat care ar putea intra în Cartea Recordurilor Guinness. Ultra-ciclistul Jacek Kwiatkowski, reprezentând comuna Łysomice din nordul Poloniei, a parcurs 11.635,85 kilometri în doar 30 de zile, depășind cu peste 200 de kilometri precedentul record mondial.

Organizatorii au precizat că performanța urmează să fie verificată oficial de reprezentanții Cărții Recordurilor, însă au descris realizarea drept una excepțională pentru ciclismul de anduranță.

Dacă recordul va fi omologat, acesta va reprezenta una dintre cele mai impresionante performanțe individuale înregistrate vreodată într-o competiție de acest tip.

Competiția care a devenit o tradiție

În ultimii ani, competiția și-a consolidat statutul de eveniment de referință pentru comunitățile locale din Polonia.

Primele trei ediții, desfășurate între 2019 și 2021, au fost câștigate de orașul Nowa Sól, în timp ce Biała Podlaska și-a adjudecat trofeul trei ani consecutiv, între 2022 și 2024.

În 2025, titlul a revenit orașului Puławy, iar în 2026 Świdnica a devenit pentru prima dată Capitala Ciclismului din Polonia, demonstrând că implicarea comunității poate face diferența chiar și în fața unor orașe mult mai mari.

Succesul competiției confirmă interesul tot mai mare al polonezilor pentru ciclism, atât ca mijloc de transport, cât și ca activitate sportivă și recreativă. Totodată, inițiativa contribuie la promovarea mobilității sustenabile și la implicarea comunităților locale într-un proiect care recompensează participarea și spiritul de echipă.

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