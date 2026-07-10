Sadio Mané își anunță retragerea de la echipa națională de fotbal a Senegalului

În vârstă de 34 de ani, Mané și-a oficializat decizia printr-un comunicat publicat de cotidianul senegalez Le Quotidien. Senegalul și-a încheiat parcursul la turneul final după înfrângerea cu Belgia, scor 2-3 după prelungiri, în 16-imile de finală.

„Dacă i-am dezamăgit vreodată pe unii dintre voi, vă rog să mă iertați. Să știți că am sacrificat totul pentru acest drapel. Am dat tot ce am avut mai bun și am luptat întotdeauna cu înverșunare pentru țara noastră”, a transmis fostul căpitan al naționalei.

Mané le-a mulțumit suporterilor pentru sprijinul primit de-a lungul carierei internaționale.

„Sprijinul vostru constant a fost motorul succesului meu”, a afirmat fotbalistul, care va continua să evolueze la nivel de club, fiind sub contract cu formația saudită Al-Nassr până în 2027.

Atacantul a lăsat însă deschisă posibilitatea de a rămâne implicat în fotbalul senegalez și după retragerea din activitatea internațională.

„De mâine, îmi voi pune cu plăcere experiența în slujba națiunii, fie că va fi în cadrul unui staff tehnic, pe banca unei echipe sau în structurile de conducere”, a precizat Mané.

Considerat unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria Senegalului, Mané a debutat la echipa națională în 2012 și a adunat 130 de selecții și 54 de goluri. El a fost unul dintre artizanii cuceririi primului titlu continental din istoria Senegalului, la Cupa Africii pe Națiuni din 2021, după ce reprezentativa disputase și finala ediției din 2019.

Controversa din finala Cupei Africii pe Națiuni

Retragerea lui Mané vine la câteva luni după controversata finală a Cupei Africii pe Națiuni, disputată în ianuarie împotriva Marocului.

În prelungirile partidei, jucătorii Senegalului au părăsit temporar terenul în semn de protest față de acordarea unui penalty pentru gazde, după ce un gol al lor fusese anulat. Mané a rămas pe gazon și și-a convins ulterior coechipierii să revină pentru continuarea meciului, afirmând după final că „ar fi fost o nebunie să nu jucăm până la capăt” și că imaginea fotbalului african era mai importantă decât rezultatul.

Senegal a câștigat ulterior cu 1-0 după prelungiri, însă finala a generat un amplu scandal, iar CAF a decis ulterior, în urma unui apel al federației marocane, să acorde victoria la „masa verde” Marocului.