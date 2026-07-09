Cum a reușit Norvegia să învingă Brazilia? Secretul modelului sportiv fără clasamente și fără trofee

Succesul Norvegiei, care a eliminat Brazilia și s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, nu este privit doar ca o performanță sportivă. Pentru mulți specialiști, el reprezintă confirmarea unui sistem educațional și sportiv construit pe termen lung, în care dezvoltarea copiilor are prioritate în fața performanței imediate, arată The Guardian.

În 2007, Federația Norvegiană de Sport (NIF) a revizuit un set de reguli dedicate copiilor, obligatorii pentru toate cluburile afiliate. Obiectivul a fost simplu: sportul trebuie să rămână o experiență plăcută și accesibilă tuturor, nu o competiție permanentă.

Fără clasamente și fără campioni la vârste mici

Modelul norvegian diferă radical de cel practicat în multe alte țări. Până la vârsta de nouă ani, copiii participă doar la competiții locale. Nu există clasamente, nu se publică rezultate și nu se acordă trofee. Abia după 11 ani apar competițiile regionale, însă fără ierarhii oficiale. Campionatele naționale sunt permise doar după împlinirea vârstei de 13 ani. Scopul este reducerea presiunii asupra copiilor și încurajarea dezvoltării naturale, fără selecții precoce și fără etichete de tipul „viitor campion”.

Copiii sunt încurajați să practice mai multe sporturi

Un alt principiu fundamental este libertatea de alegere. Copiii sunt încurajați să experimenteze mai multe discipline înainte de a se specializa. Erling Haaland este unul dintre cele mai cunoscute exemple. În copilărie a practicat handbal, atletism și schi fond, înainte de a se dedica exclusiv fotbalului la aproximativ 14 ani.

Specialiștii spun că experiențele din alte sporturi i-au dezvoltat coordonarea, forța, echilibrul și capacitatea de reacție, calități vizibile și astăzi în jocul atacantului norvegian. Același parcurs l-au avut și alți internaționali norvegieni, precum Alexander Sørloth sau portarul Ørjan Nyland, care au practicat mai multe discipline sportive înainte de a alege fotbalul.

Un model care începe să atragă atenția lumii

Victoria în fața Braziliei a reaprins dezbaterea privind specializarea timpurie în sport. În multe academii de elită, copiii sunt selectați foarte devreme și concentrați exclusiv asupra unei singure discipline. Modelul norvegian merge în direcția opususă: dezvoltarea copilului este mai importantă decât obținerea rapidă a performanței. Rezultatele nu se văd doar în fotbal. Norvegia domină de ani buni și sporturile de iarnă, ocupând primul loc în clasamentul pe medalii la ultimele ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă.

Lecție și pentru România?

Specialiștii în educație sportivă susțin că modelul norvegian oferă o lecție importantă și pentru alte țări, inclusiv România. Numeroase studii au arătat că specializarea foarte devreme poate crește riscul accidentărilor, al epuizării psihice și al abandonului sportiv. În schimb, practicarea mai multor discipline în copilărie contribuie la dezvoltarea motrică și îi ajută pe copii să rămână implicați în activitatea fizică pe termen lung. Succesul actual al generației conduse de Erling Haaland și Martin Ødegaard pare să confirme că investiția în dezvoltarea copiilor, fără presiunea rezultatelor imediate, poate produce performanțe inclusiv la cel mai înalt nivel al fotbalului mondial.