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Norvegia întâlnește Anglia în sferturi la Cupa Mondială. Haaland: Cel mai important meci din carieră

Atacantul norvegian Erling Haaland a declarat că sfertul de finală al Cupei Mondiale împotriva Angliei, programat duminică, la Miami, reprezintă „probabil cel mai important meci” din cariera sa, în condițiile în care Norvegia încearcă să obțină o calificare istorică în penultimul act al competiției.
Norvegia întâlnește Anglia în sferturi la Cupa Mondială. Haaland: Cel mai important meci din carieră
sursă foto: David Ballering Ii/ADM Newswire/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
10 iul. 2026, 11:06, Sport
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„Probabil este cel mai important meci din viața mea. Am spus același lucru și înaintea partidei cu Brazilia. Am jucat și o finală de Liga Campionilor, care a fost foarte importantă, dar ceea ce realizăm acum cu echipa națională este cu adevărat special”, a afirmat Haaland în conferința de presă premergătoare întâlnirii cu Anglia.

Atacantul traversează o formă excelentă la turneul final, unde a înscris șapte goluri în patru meciuri, după ce a fost menajat în ultimul joc din faza grupelor, împotriva Franței.

Selecționerul Stale Solbakken a conceput, împreună cu stafful medical, un program special de pregătire pentru vârful de atac, menit să îl mențină în cea mai bună formă pe durata competiției. Planul a inclus perioade de odihnă și antrenamente adaptate, Haaland fiind menajat inclusiv în meciul amical cu Suedia anterior turneului final și în partida cu Franța din faza grupelor, când calificarea era deja asigurată.

Fotbalistul a subliniat că recuperarea mentală este la fel de importantă ca pregătirea fizică într-un sezon foarte solicitant.

„Cred că este important să te deconectezi într-un sezon care durează 11 luni și în care joci 65 sau 66 de meciuri. Este important să faci și alte lucruri, să îți limpezești mintea și să te relaxezi așa cum îți place”, a spus Haaland.

„Umorul este important”

Norvegianul a explicat că încearcă să se bucure de timpul petrecut alături de colegi și să păstreze o atmosferă relaxată în cadrul lotului.

„Îmi place să fiu în compania unor oameni veseli și să ne distrăm. Cred că umorul este important. Cei mai mulți mă cunosc deja: îmi place să fac glume și să mă simt bine. Desigur, trebuie să te antrenezi și să pregătești meciurile cât mai bine. Dar, este la fel de important să te bucuri de moment”, a declarat Haaland.

Partida dintre Norvegia și Anglia, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale, se va disputa duminică, la Miami, de la ora 0:00. Norvegia a ajuns în premieră în faza sferturilor de finală la o ediție a Cupei Mondiale.

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