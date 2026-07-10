Volei feminin. Corona Brașov transferă o internațională slovacă pe postul de libero

În vârstă de 28 de ani, Magdinová vine la formația brașoveană de la clubul ceh VK Královo Pole. Anterior, ea a evoluat timp de șase sezoane la Slávia Kooperativa EUBA Bratislava, după ce și-a început cariera la COP Nitra.

Internaționala slovacă s-a remarcat în campionatul țării sale, unde a fost desemnată de patru ori consecutiv cel mai bun libero al competiției.

În palmaresul său figurează cinci titluri de campioană a Slovaciei, un titlu de vicecampioană, trei Cupe ale Slovaciei și alte trei finale disputate în această competiție.

Pe plan internațional, Magdinová a evoluat atât în Liga Campionilor, cât și în CEV Cup.

De asemenea, ea a reprezentat Slovacia la Campionatul European de volei pe plajă rezervat jucătoarelor sub 20 de ani.

În sezonul trecut, Corona Brașov a fost una dintre protagonistele de la vârf ale Diviziei A1 feminine, ratând, însă, podiumul, după ce a pierdut finala pentru locul 3 cu Dinamo.

A fost, de altfel, al doilea sezon la rând în care echipa brașoveană încheie pe locul al patrulea. În 2025, a pierdut finala pentru locul 3 tot într-un duel cu Dinamo.