Mutare importantă pe piața transferurilor în volei. Corona Brașov îl aduce pe finlandezul Aaro Nikula

În vârstă de 27 de ani și având o înălțime de 2,12 metri, Nikula evoluează pe postul de universal și vine la formația de sub Tâmpa după un sezon petrecut la CSM Arcada Galați, care a cucerit medalia de argint în campionatul național.

Nikula, însă, nu a putut ajuta formația gălățeană în playoff, după ce s-a accidentat în luna martie.

Potrivit datelor Federației Române de Volei, finlandezul a fost între primii 20 de marcatori ai competiției naționale în sezonul trecut, cu o medie de 3,41 puncte pe set, primul din lotul Arcadei.

Voleibalistul finlandez a mai evoluat și în sezonul 2023-2024 pentru Arcada Galați, cu care a câștigat Supercupa României și a participat în grupele Ligii Campionilor.

De-a lungul carierei, Nikula a mai jucat la cluburi importante din voleiul european, precum SL Benfica (Portugalia), Narbonne Volley (Franța), Akkuș Belediyespor (Turcia) și VaLePa (Finlanda).

Internaționalul finlandez a participat cu echipa națională a țării sale la Jocurile Olimpice din 2024 și a cucerit medalia de argint în Silver League în 2022.

Palmaresul său include două titluri de campion al Portugaliei, două titluri de campion al Finlandei, două Cupe ale Portugaliei, precum și Supercupa Portugaliei și Supercupa României.

De asemenea, a mai disputat două finale ale Cupei României și una a Cupei Portugaliei.