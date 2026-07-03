Prima pagină » Sport » Internaționala română de volei Adelina Ungureanu s-a operat cu succes după accidentarea gravă din Liga Europeană

Internaționala română de volei Adelina Ungureanu s-a operat cu succes după accidentarea gravă din Liga Europeană

Căpitanul naționalei feminine de volei a României, Adelina Ungureanu, a anunțat vineri că intervenția chirurgicală la genunchiul drept a decurs cu succes, după ruptura de ligament încrucișat anterior suferită în timpul Ligii Europene.
Internaționala română de volei Adelina Ungureanu s-a operat cu succes după accidentarea gravă din Liga Europeană
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 iul. 2026, 22:44, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Salutări de la mine și de la noul meu ligament încrucișat anterior! Operația a decurs bine, totul a mers exact așa cum era planificat. Mulțumiri speciale doctorului Formagnana și întregii echipe chirurgicale, care au făcut ca totul să decurgă cât mai ușor și fără durere. Acum este timpul să mă odihnesc pentru a-mi aduna toate resursele și energia înainte de a începe recuperarea. Vă mulțumesc pentru toate mesajele!”, a scris Adelina Ungureanu pe rețelele de socializare.

Ungureanu s-a accidentat în primul set al meciului câștigat de România cu Portugalia, scor 3-1, în Liga Europeană, disputat la turneul din Lituania, luna trecută. La o aterizare după un atac, ea a căzut pe piciorul coechipierei Andreea Cimpoeșu și nu a mai putut continua partida.

Investigațiile medicale au confirmat o ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul drept, accidentare care a necesitat intervenție chirurgicală.

Internaționala română a mai suferit o accidentare similară în ianuarie 2024, la genunchiul stâng, când evolua pentru formația italiană Pinerolo.

Naționala României a încheiat actuala ediție a Ligii Europene pe locul al nouălea, cu patru victorii și două înfrângeri, ratând calificarea la turneul Final Four.

Carieră solidă în Italia

În vârstă de 26 de ani, extrema înaltă de 1,87 m și-a construit o carieră solidă în Italia, unde evoluează din 2019. După debutul în prima ligă din România la CS Dinamo București și apoi la CSM București, a trecut în Serie A, unde a îmbrăcat tricourile formațiilor Cuneo Granda Volley, UYBA Busto Arsizio, Pinerolo Volley, Bartoccini Perugia și Megabox Vallefoglia.

Din această vară, românca va evolua pentru Volley Bergamo 1991. Clubul italian a prezentat-o drept o jucătoare care combină forța ofensivă, constanța la preluare și experiența internațională, subliniind că în sezonul trecut a înscris peste 250 de puncte în toate competițiile, cu 22 de ași și peste 30 de blocaje câștigătoare.

De asemenea, a avut un rol important în cucerirea CEV Challenge Cup alături de Vallefoglia.

În Serie A, Ungureanu a depășit deja borna de 1.500 de puncte marcate, fiind considerată una dintre cele mai constante și spectaculoase jucătoare de bandă din campionatul italian.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da