Internaționala română de volei Adelina Ungureanu s-a operat cu succes după accidentarea gravă din Liga Europeană

„Salutări de la mine și de la noul meu ligament încrucișat anterior! Operația a decurs bine, totul a mers exact așa cum era planificat. Mulțumiri speciale doctorului Formagnana și întregii echipe chirurgicale, care au făcut ca totul să decurgă cât mai ușor și fără durere. Acum este timpul să mă odihnesc pentru a-mi aduna toate resursele și energia înainte de a începe recuperarea. Vă mulțumesc pentru toate mesajele!”, a scris Adelina Ungureanu pe rețelele de socializare.

Ungureanu s-a accidentat în primul set al meciului câștigat de România cu Portugalia, scor 3-1, în Liga Europeană, disputat la turneul din Lituania, luna trecută. La o aterizare după un atac, ea a căzut pe piciorul coechipierei Andreea Cimpoeșu și nu a mai putut continua partida.

Investigațiile medicale au confirmat o ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul drept, accidentare care a necesitat intervenție chirurgicală.

Internaționala română a mai suferit o accidentare similară în ianuarie 2024, la genunchiul stâng, când evolua pentru formația italiană Pinerolo.

Naționala României a încheiat actuala ediție a Ligii Europene pe locul al nouălea, cu patru victorii și două înfrângeri, ratând calificarea la turneul Final Four.

Carieră solidă în Italia

În vârstă de 26 de ani, extrema înaltă de 1,87 m și-a construit o carieră solidă în Italia, unde evoluează din 2019. După debutul în prima ligă din România la CS Dinamo București și apoi la CSM București, a trecut în Serie A, unde a îmbrăcat tricourile formațiilor Cuneo Granda Volley, UYBA Busto Arsizio, Pinerolo Volley, Bartoccini Perugia și Megabox Vallefoglia.

Din această vară, românca va evolua pentru Volley Bergamo 1991. Clubul italian a prezentat-o drept o jucătoare care combină forța ofensivă, constanța la preluare și experiența internațională, subliniind că în sezonul trecut a înscris peste 250 de puncte în toate competițiile, cu 22 de ași și peste 30 de blocaje câștigătoare.

De asemenea, a avut un rol important în cucerirea CEV Challenge Cup alături de Vallefoglia.

În Serie A, Ungureanu a depășit deja borna de 1.500 de puncte marcate, fiind considerată una dintre cele mai constante și spectaculoase jucătoare de bandă din campionatul italian.