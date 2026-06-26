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Reacția Federației Române de Volei după accidentarea Adelinei Ungureanu: Sportivii loturilor naționale beneficiază de dublă asigurare

Federația Română de Volei (FRV) a anunțat că toți componenții loturilor naționale de seniori beneficiază de dublă asigurare, în contextul accidentării grave suferite recent de căpitanul naționalei feminine, Adelina Ungureanu.
Reacția Federației Române de Volei după accidentarea Adelinei Ungureanu: Sportivii loturilor naționale beneficiază de dublă asigurare
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
26 iun. 2026, 09:13, Sport
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„Întotdeauna am pus sportivul pe primul loc, pentru că liniștea lor înseamnă și liniștea noastră”, a declarat Adin Cojocaru, președintele FRV.

Potrivit FRV, prima poliță de asigurare acoperă cheltuielile medicale generate de eventuale accidentări, inclusiv intervențiile chirurgicale și recuperarea. Iar a doua poliță de asigurare oferă protecție financiară, acoperind o parte dintre contractele pe care sportivii le au cu echipele de club.

Reacția vine, conform FRV, după apariția unor speculații privind situația Adelinei Ungureanu,care a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul drept în timpul meciului cu Portugalia, câștigat de România cu 3-1 în Liga Europeană.

„Jucătoarea va beneficia de întregul sprijin necesar, așa cum, de-a lungul timpului, ea a dat totul pentru România și pentru echipa națională”, a precizat Cojocaru.

Accidentarea s-a produs în weekendul trecut, la turneul din Lituania din Liga Europeană, în primul set al partidei cu Portugalia. Ungureanu a căzut pe piciorul coechipierei Andreea Cimpoeșu la aterizarea după un atac la fileu și nu a mai putut continua jocul.

În urma investigațiilor medicale, diagnosticul a confirmat ruptura ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept, iar jucătoarea urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale.

Internaționala română se află la a doua accidentare de acest tip. Prima a fost la celălalt genunchi în ianuarie 2024.

„Deși nimeni nu își dorește probleme de sănătate sau accidentări, astfel de situații fac parte din realitatea sportului de performanță, având în vedere nivelul ridicat de intensitate la care se desfășoară competițiile în prezent”, a mai precizat președintele FRV.

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