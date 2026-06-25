Prima pagină » Sport » Adelina Ungureanu, căpitanul naționalei feminine de volei a României, se va opera la genunchi după accidentarea din Liga Europeană

Adelina Ungureanu, căpitanul naționalei feminine de volei a României, se va opera la genunchi după accidentarea din Liga Europeană

Căpitanul naționalei feminine de volei a României, Adelina Ungureanu, a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul drept, în timpul meciului cu Portugalia, câștigat cu 3-1, din Liga Europeană și urmează să se opereze, a confirmat joi Federația Română de Volei.
Adelina Ungureanu, căpitanul naționalei feminine de volei a României, se va opera la genunchi după accidentarea din Liga Europeană
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
25 iun. 2026, 09:32, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Accidentarea s-a produs în primul set al partidei disputate duminică la turneul din Lituania, în momentul în care Adelina Ungureanu a sărit la fileu pentru a lovi mingea, iar la aterizare a căzut pe piciorul coechipierei Andreea Cimpoeșu, nemaiputând continua jocul.

În urma investigațiilor medicale, diagnosticul a confirmat o ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul drept.

„E absurd, nu e corect, nu e ușor să accept. Dar aceste gânduri nu-mi vor vindeca genunchiul. Am plâns, am suferit, m-am gândit prea mult și probabil că voi mai face asta uneori. Dar nu pot schimba trecutul, așa că mă voi concentra pe prezent și pe viitor și voi trece peste asta cu respect de sine, onoare și pozitivitate”, a scris jucătoarea pe contul său de Instagram.

Internaționala română a precizat că va fi supusă în curând unei intervenții chirurgicale pentru a putea începe procesul de recuperare.

„De data aceasta este diferit, este celălalt genunchi și situația este mult mai bună. Pot face aproape orice, pot merge, pot conduce, nu am umflături, iar durerea este ușoară spre moderată. Voi fi operată foarte curând pentru a putea începe recuperarea. Cu siguranță îmi va lipsi voleiul”, a mai transmis Ungureanu.

Sportiva mai suferise o accidentare similară în ianuarie 2024, la celălalt genunchi, pe vremea când evolua pentru formația italiană Pinerolo.

România a încheiat pe locul 9 Liga Europeană, cu 4 victorii și 2 înfrângeri, ratând calificarea la turneul final, la care au acces primele patru clasate.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.ro
Cele 3 alimente care ne distrug instantaneu sănătatea, dacă le mâncăm pe vreme de caniculă. Avertismentul dr. Mihaela Bilic
Gandul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Cancan
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport
Noua casă a lui Grindeanu din Dumbrăvița. Autorizația de construire, eliberată de pe o zi pe alta. Motivul pentru care liderul PSD a fost amendat de primărie
Libertatea
Cum să scapi de țânțari, folosind doar un sul de hârtie igienică. Trucul 100% garantat
CSID
TOP 5 Cele mai păguboase mașini second-hand disponibile în România în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da