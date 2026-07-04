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Ilie Dobre spune că recordul său mondial nu va mai fi doborât: „Va rămâne pentru istorie”

Comentatorul sportiv Ilie Dobre afirmă că recordul mondial de peste 42 de secunde în care a strigat „gol” fără întrerupere va rămâne neegalat. El spune că a reușit performanța după vârsta de 72 de ani și după problemele grave de sănătate prin care a trecut.
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Oana Antipa
04 iul. 2026, 21:34, Cultură-Media
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Invitat la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, Ilie Dobre a vorbit despre recordul mondial stabilit în timpul unui meci dintre Steaua și Corvinul. Comentatorul a spus că și-a dorit zeci de ani să depășească pragul de 40 de secunde.

„Toată viața m-am chinuit și am vrut, am ținut în mod expres, să ating borna de 40 de secunde, fără respirație, la un gol, în transmisiunea directă a unui gol. Nu am izbutit. Și iată că acum, când am trecut de 72 de ani, după ce am trecut și prin moarte, fiindcă era pe ce să îmi pierd viața în decembrie anul trecut, iată că reușesc acest fabulos record de peste 42 de secunde”, a declarat Ilie Dobre.

„Cred că acest record nu va mai fi atins vreodată”

Ilie Dobre consideră că performanța sa va rămâne în istoria comentariului sportiv. Acesta a amintit că nici precedentul său record nu a fost egalat.

„Mă bucur că am reușit această izbândă, fiindcă nu numai că este de-a dreptul uluitoare, dar va rămâne pentru istorie. Eu cred că acest record, ca și celălalt record mondial de 27 de secunde fără respirație, nu va mai fi atins vreodată de cineva. De fapt, nu mi-a atins nimeni nici măcar primul record”, a afirmat comentatorul.

„Nu am imitat pe nimeni”

Ilie Dobre a respins și ideea potrivit căreia și-ar fi construit stilul după comentatorii sud-americani. El a spus că și-a creat propriul stil după ce a analizat transmisiunile radio și TV din America de Sud.

„Toată lumea a zis că eu am imitat pe sud-americani. Eroare! Nu am imitat pe nimeni, am stilul meu. Am fost în America de Sud și am ascultat transmisiunile de radio și televiziune din aproape toate țările”, a spus acesta.

Comentatorul a explicat că recordul anterior aparținea unui jurnalist argentinian, care reușise un gol comentat timp de 19 secunde.

Ilie Dobre a declarat că a depășit pentru prima dată această performanță în 2011, într-un meci dintre Gaz Metan Mediaș și KuPS Kuopio, din cupele europene.

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