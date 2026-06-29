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Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Wimbledon de americanca Iva Jovic, favorită 16

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost eliminată luni în primul tur al turneului de Mare Șlem de la Wimbledon, după ce a fost învinsă de americanca Iva Jovic, cap de serie numărul 16, cu scorul de 7-6 (7/1), 6-0.
Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Wimbledon de americanca Iva Jovic, favorită 16
sursă foto: Harry Langer/DeFodi via ZUMA Press
Petre Apostol
29 iun. 2026, 15:15, Sport
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Jaqueline Cristian, care a urcat o poziție săptămâna aceasta în clasamentul WTA, ocupând locul 38, a cedat după o oră și 29 de minute în fața sportivei americane în vârstă de 18 ani, aflată pe poziția a 16-a mondială.

Primul set a fost echilibrat, fără break-uri, cele două jucătoare ajungând în tie-break. În jocul decisiv, Jovic s-a impus categoric, cu 7-1, profitând de jocul mai puțin agresiv al româncei.

În actul secund, americanca a dominat clar partida, reușind trei break-uri și încheind setul cu 6-0.

Statisticile meciului evidențiază superioritatea sportivei americane, care a câștigat 57,6% din punctele disputate (72 din 125), față de 42,4% pentru Cristian (53 din 125). Jovic a fost mai eficientă pe primul serviciu, adjudecându-și 72,4% din punctele jucate cu prima minge, comparativ cu 56,2% în dreptul româncei.

Jaqueline Cristian a reușit trei ași, cu doi mai mulți decât adversara sa, însă a comis șase duble greșeli, față de doar două ale americancei. Românca nu a fructificat niciuna dintre cele două mingi de break avute, în timp ce Jovic a convertit trei dintre cele șapte oportunități de break.

În urma acestui succes, Iva Jovic s-a calificat în turul al doilea, unde o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre kazaha Yulia Putintseva și germanca Tatjana Maria.

Jaqueline Cristian a fost singura reprezentantă a României care a evoluat luni, în prima zi a competiției de la All England Club.

Alte trei jucătoare române sunt înscrise pe tabloul principal de simplu și vor debuta marți: Sorana Cîrstea, care o va întâlni pe cehoaica Sara Bejlek, Gabriela Ruse, care se va confrunta cu americanca Caty McNally, și Irina Begu, care va juca împotriva britanicei Katie Swan.

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