Elena-Gabriela Ruse, eliminată surprinzător în primul tur la turneul WTA 250 de la Iași

Favorită numărul 6 a competiției de categorie WTA 250, Ruse a cedat cu 3-6, 1-6, după o oră și 38 de minute de joc, ratând astfel șansa de a avansa în optimile de finală ale turneului disputat pe zgura de la Iași.

Meciul a fost controlat aproape în totalitate de sportiva din Spania, care a valorificat 6 dintre cele 10 mingi de break avute.

În schimb, românca a fructificat doar 2 dintre cele 14 oportunități de break și a întâmpinat mari probleme la serviciul secund, unde a câștigat doar 23% din puncte (6 din 26).

După o perioadă bună pe iarbă, cu semifinală la Bad Homburg, Elena-Gabriela Ruse înregistrează a doua eliminare consecutivă din turul întâi. Ruse venea la Iași după ce pierduse în runda inaugurală și la Wimbledon.

Sportiva din București era cea mai bine clasată româncă de pe tabloul turneului de la Iași, după ce Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian s-au retras.

Pentru prezența în primul tur, Ruse va primi doar un punct în clasamentul mondial și un premiu în valoare de 2.663 de euro.

Quevedo o va întâlni în turul secund al turneul WTA 250 de la Iași pe învingătoarea dintre Mayar Sheriff (Egipt) și Dalma Galfi (Ungaria).