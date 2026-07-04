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Premieră la Wimbledon: Marta Kostiuk avansează în optimi, înainte de meciul de dublu alături de Ruse

Marta Kostiuk s-a calificat sâmbătă în premieră în optimile de finală ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon, după ce a învins-o pe Emma Navarro, continuând o serie excelentă de victorii. La doar câteva ore, ucraineanca are programat și meci la dublu, alături de românca Elena-Gabriela Ruse.
Premieră la Wimbledon: Marta Kostiuk avansează în optimi, înainte de meciul de dublu alături de Ruse
sursă foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
04 iul. 2026, 16:09, Sport
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Favorită numărul 12 la Wimbledon și ocupantă a locului 13 mondial, ucraineanca s-a impus în duelul cu favorita a 23-a după o oră și 44 de minute de joc, confirmând forma excelentă pe care o traversează în acest sezon. Scorul a fost 6-2, 4-6, 6-1 pentru ucraineancă.

Kostiuk a început excelent partida și a controlat autoritar primul set. După ce a realizat break-ul pentru 4-2, și-a mai adjudecat o dată game-ul pe serviciul adversarei și a închis setul cu 6-2, fără să îi ofere prea multe șanse americancei.

Setul secund a fost mult mai echilibrat. Cele două jucătoare au mers cap la cap până la 4-4, moment în care Navarro a reușit break-ul decisiv și a trimis meciul în setul al treilea.

În actul al treilea, însă, Kostiuk a revenit la nivelul din debutul partidei și a dominat schimburile de mingi. Ucraineanca a câștigat categoric cu 6-1 și a obținut calificarea în premieră în optimile de finală ale Grand Slam-ului londonez.

Deși a avut unele probleme la serviciu, în special pe al doilea, ucraineanca a compensat prin agresivitatea din joc și prin constanța din momentele importante. De cealaltă parte, Navarro poate regreta numeroasele oportunități ratate pe parcursul întâlnirii.

Kostiuk, 20 de victorii în ultimele 21 de partide

Semifinalistă la Roland Garros în acest an, Marta Kostiuk și-a trecut astfel în cont a 20-a victorie din ultimele 21 de meciuri disputate. Pentru un loc în sferturile de finală, ea o va întâlni pe învingătoarea duelului dintre Daria Snigur și Ashlyn Krueger.

Programul de sâmbătă al ucrainencei la Wimbledon nu se încheie însă aici.

La scurt timp după calificarea în optimi la simplu, Kostiuk va reveni pe teren și în proba de dublu, unde face pereche cu românca Elena-Gabriela Ruse.

Cele două vor disputa meciul din turul al doilea împotriva cuplului format din Aldila Sutjiadi și Janice Tjen, din Indonezia. Partida este programată pe terenul 16 și nu va începe înainte ora 17:00.

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