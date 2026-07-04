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După surpriza cu Grecia, România înfruntă Muntenegru pentru calificarea în faza a doua a preliminariilor Cupei Mondiale masculine de baschet 2027

Naționala masculină de baschet a României a plecat sâmbătă spre Muntenegru pentru ultimul meci din grupa preliminară a Cupei Mondiale FIBA 2027. Tricolorii vor întâlni duminică reprezentativa Muntenegrului, iar un succes le poate aduce calificarea în faza următoare a competiției.
După surpriza cu Grecia, România înfruntă Muntenegru pentru calificarea în faza a doua a preliminariilor Cupei Mondiale masculine de baschet 2027
sursă foto: Federația Română de Baschet
Petre Apostol
04 iul. 2026, 16:42, Sport
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Înaintea deplasării, selecționata pregătită de Mihai Silvășan a efectuat ultimul antrenament în România, în sala formației CS Otopeni, unde stafful tehnic a pus la punct ultimele detalii tactice pentru confruntarea decisivă.

După ședința de pregătire, delegația României a plecat spre Bar, orașul care va găzdui partida de duminică. Meciul se va disputa în Sports Hall Topolica și va începe la ora 21:30.

„Evident, este un meci foarte greu, în care naționala României are nevoie de victorie pentru a merge mai departe. Ca întotdeauna, preferăm să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pe teren, nu pe rezultatul acestui meci. Cred că este foarte important să avem mentalitatea potrivită, să tratăm fiecare posesie cu seriozitate și profesionalism, să dăm maximum din ceea ce avem, să căutăm cea mai bună versiune a noastră, iar la final vom vedea dacă acest lucru va fi suficient”, a declarat selecționerul Mihai Silvășan.

România abordează duelul după una dintre cele mai importante victorii din istoria baschetului românesc. „Vulturii” s-au impus joi cu 73-66 împotriva medaliatei cu bronz european, Grecia, la Oradea, rezultat care a readus echipa în lupta pentru calificare. A

După cinci etape, tricolorii au două victorii și trei înfrângeri și ocupă locul al patrulea în Grupa B, la egalitate de puncte cu Portugalia și la un punct în spatele Greciei și Muntenegrului (care au câte trei victorii și două înfrângeri). Primele trei clasate se califică în faza următoare a preliminariilor pentru Cupa Mondială FIBA 2027.

În partida tur, disputată la Pitești, Muntenegru s-a impus cu scorul de 80-75, astfel că România va încerca să își ia revanșa. Muntenegru vine după victoria din deplasare cu Portugalia de joi, 72-68.

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