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Mihai Silvășan, selecționerul României, după succesul cu Grecia din preliminariile Cupei Mondiale de baschet: Victorie foarte importantă pentru baschetul românesc

Selecționerul naționalei masculine de baschet a României, Mihai Silvășan, a declarat, după victoria cu Grecia, că succesul reprezintă un moment important pentru baschetul românesc, însă calificarea în faza a doua a preliminariilor Cupei Mondiale FIBA 2027 nu s-a decis încă.
Mihai Silvășan, selecționerul României, după succesul cu Grecia din preliminariile Cupei Mondiale de baschet: Victorie foarte importantă pentru baschetul românesc
sursă foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
02 iul. 2026, 22:25, Sport
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„Evident, este o victorie foarte mare și importantă pentru baschetul românesc. Am arătat foarte mult caracter, am demonstrat că putem rămâne concentrați pe toată durata jocului și la fiecare posesie. Cred că aceasta este cheia succesului, să faci ceea ce ține de tine la fiecare fază”, a afirmat Mihai Silvășan, joi seară, la conferința de presă.

România a învins Grecia, la Oradea, cu scorul de 73-66, după ce la începutul sfertului al patrulea era condusă cu 10 puncte diferență. A fost penultimul meci al Grupei B din faza întâi a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială FIBA 2027.

„Chiar și atunci când Grecia avea zece puncte avantaj nu am cedat. Am continuat să facem același lucru, să încercăm să fim buni la fiecare posesie și să luăm deciziile corecte. Am reușit să revenim și ne bucurăm pentru această victorie foarte importantă pentru baschetul românesc”, a spus selecționerul.

Silvășan a subliniat că succesul de la Oradea nu garantează calificarea și că atenția se îndreaptă deja spre duelul decisiv din Muntenegru.

„Mergem înainte, nu s-a întâmplat încă nimic, adică nu am obținut calificarea. Urmează un meci extrem de dificil în Muntenegru, cu o echipă foarte fizică. Trebuie să fim pregătiți pentru acel joc, pentru că eu cred că putem face o figură frumoasă și acolo. Luăm lucrurile pas cu pas. Acum avem grijă de recuperarea noastră, după care vom pregăti meciul. Ceea ce ne interesează este să avem aceeași mentalitate corectă pe care am avut-o astăzi”, a adăugat antrenorul.

Conducătorul de joc Lucas Tohătan a descris victoria drept una istorică, dar a insistat că obiectivul principal rămâne calificarea.

„A fost foarte greu și ne bucurăm foarte, foarte mult că am câștigat. Este o victorie extraordinară pentru România. Cred că este prima dată când batem Grecia în ultimii 50 de ani. Dar nu prea mai contează acum. Trebuie să ne concentrăm pentru meciul următor, ca să obținem calificarea, și după aceea poate o să ne putem bucura mai bine.A fost o provocare pentru noi. Sunt jucători extraordinari în echipa Greciei și cred că am arătat că putem să jucăm la un nivel foarte bun și că sunt jucători de valoare și în echipa României”, a declarat Tohătan.

Cu privire la șansele echipei de calificare în Muntenegru, Tohătan s-a arătat optimist.

„Eu cred că avem șanse bune. Avem meciul în mâinile noastre, practic. Noi doar trebuie să luptăm cât se poate de bine și să facem cel mai bun joc al nostru ca să reușim calificarea”, a spus el.

Succesul reprezintă prima victorie a României împotriva Greciei după 51 de ani.

Grecia, medaliată cu bronz la ediția precedentă a Campionatului European, ocupă locul 12 în clasamentul FIBA și poziția a 7-a la nivel continental.

România, în schimb, se află pe locul 63 la nivel mondial și pe poziția a 32-a în Europa.

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