U-BT Cluj își completează lotul cu Christian Bishop. Pivotul american vine din campionatul Turciei

În vârstă de 26 de ani și înalt de 2,01 metri, Bishop sosește la Cluj-Napoca după ce a evoluat în sezonul trecut în prima ligă din Turcia, pentru Galatasaray și Pinar Karsiyaka.

Americanul este un pivot atletic, capabil să acopere eficient faza defensivă și să contribuie prin mobilitate și explozie în ambele jumătăți ale terenului, potrivit clubului din Cluj-Napoca.

Originar din Lee’s Summit (Missouri), Bishop și-a construit cariera universitară în NCAA, unde a evoluat timp de trei sezoane pentru Creighton Bluejays, înainte de a petrece ultimele două stagiuni la Texas Longhorns. La finalul parcursului universitar, acesta avea medii de 7,5 puncte și 4,9 recuperări pe meci.

Primul contract de profesionist l-a semnat în Cipru, la AEK Larnaca, unde în sezonul 2023-2024 a înregistrat medii de 11,7 puncte și 7,6 recuperări în 19 partide.

Ulterior, Bishop a trecut la campioana Cehiei, CEZ Nymburk, formație alături de care a cucerit titlul național. În cele 62 de meciuri disputate sub comanda lui Francesco Tabellini, americanul a contribuit cu medii de 11,4 puncte și 6,2 recuperări.

Evoluțiile din Cehia i-au adus transferul în Turcia, la Galatasaray, unde a jucat inclusiv în FIBA Basketball Champions League, înainte de a fi cedat la Pinar Karsiyaka pentru a doua parte a sezonului 2025-2026. În total, Bishop a disputat 30 de meciuri în sezonul trecut, dintre care 25 în campionatul Turciei și cinci în Basketball Champions League, având medii de 10,6 puncte și 3,8 recuperări la Karsiyaka.

Cea mai bună prestație din sezonul trecut, împotriva unei adversare a clujenilor în EuroCup

Cea mai bună prestație a sa a venit pe 18 aprilie 2026, când a reușit 22 de puncte și 13 recuperări în victoria cu 88-74 împotriva formației Bahcesehir College, formație care a eliminat campioana României în sferturile EuroCup.

Antrenorul Mihai Silvășan consideră că noul pivot se potrivește perfect stilului de joc al echipei.

„Bishop este un pivot care ne dă atleticism și mobilitate. Pe lângă asta, este un jucător inteligent. Cred eu că poate fi folosit în mai multe modalități, cel puțin din punct de vedere defensiv, fiind foarte versatil. Cred că se potrivește stilului nostru de joc și echipei pe care o avem și ne bucurăm că este alături de noi”, a declarat tehnicianul campioanei României.

Christian Bishop este al nouălea transfer realizat de U-Banca Transilvania în această vară, după Bobe Nicolescu, Otis Livingston II, Jalyn McCreary, Dušan Beslać, Malcolm Hill, Javon Bess, Uroš Plavšić și Kristian Kullamäe.