Elena-Gabriela Ruse, eliminată în primul tur la Wimbledon de jucătoarea americană Caty McNally

Elena-Gabriela Ruse a oferit o replică solidă în primul set, însă McNally a gestionat mai bine momentele importante ale partidei și s-a impus după o oră și 28 de minute de joc.

Ruse a reușit șase ași, față de unul singur al americancei, însă a comis tot șase duble greșeli. Românca a avut un procentaj de 48% la primul serviciu, comparativ cu 72% în dreptul lui McNally, și a câștigat 65% dintre punctele jucate cu primul serviciu și 49% cu al doilea.

La retur, Ruse a fructificat două dintre cele șapte mingi de break avute, în timp ce McNally a convertit patru dintre cele opt oportunități.

Deși românca a încheiat partida cu 24 de lovituri direct câștigătoare, cu opt mai multe decât adversara sa, a comis și 30 de erori neforțate, față de doar 13 ale americancei. McNally a fost extrem de eficientă și la fileu, unde a câștigat 14 din cele 15 puncte disputate (93%).

Eliminarea de la Wimbledon vine însă după una dintre cele mai bune perioade din cariera Elenei-Gabriela Ruse.

În săptămâna premergătoare Grand Slam-ului londonez, românca a ajuns până în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg, unde le-a învins pe Linda Nosková, Anna Kalinskaya și Emma Navarro, înainte de a fi oprită de Karolína Muchová.