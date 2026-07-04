Bellingham își asumă rolul de lider înaintea duelului Angliei cu Mexic din optimile Cupei Mondiale

Potrivit statisticilor turneului, Bellingham a fost cel mai activ jucător al Angliei în meciul cu RD Congo, parcurgând 10,8 kilometri. La actuala ediție a Cupei Mondiale, el este fotbalistul cu cele mai multe demarcări pentru a primi mingea (310) și cu cele mai multe apariții între liniile adverse (168). Este, totodată, al șaselea în clasamentul sprinturilor efectuate (219).

„Simt responsabilitatea de a duce echipa la un alt nivel, mai ales din punctul de vedere al intensității”, a afirmat Bellingham după calificarea în optimile de finală.

Selecționerul Thomas Tuchel a lăudat implicarea mijlocașului, despre care a spus că și-a asumat pe deplin rolul în cadrul echipei.

„A făcut exact ceea ce ne dorim de la el. S-a implicat complet în tot ceea ce îi cerem ca jucător de echipă și își pune calitatea individuală în slujba grupului pentru a decide meciurile”, a declarat tehnicianul german.

Mijlocașul în vârstă de 23 de ani are până acum două goluri și o pasă decisivă la turneul final.

El conduce și alte statistici ale naționalei Angliei, fiind primul la driblinguri reușite și deposedări, al doilea la șuturi, atingeri în careul advers, pase în ultima treime, dueluri câștigate și recuperări, precum și al treilea la ocazii create.

„Am avut un sezon dificil, dar mă simt proaspăt, într-o formă bună și mai puternic”, a spus Bellingham.

Anglia va întâlni Mexic în optimile de finală ale Cupei Mondiale, într-un meci programat luni, de la ora 03:00, pe stadionul Estadio Azteca.