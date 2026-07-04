Prima pagină » Sport » Messi rescrie istoria Cupei Mondiale de fotbal. Noi recorduri stabilite de căpitanul Argentinei

Messi rescrie istoria Cupei Mondiale de fotbal. Noi recorduri stabilite de căpitanul Argentinei

Căpitanul naționalei de fotbal a Argentinei, Lionel Messi, și-a consolidat statutul de cel mai prolific și longeviv jucător din istoria Cupei Mondiale, stabilind o serie de recorduri în victoria cu 3-2, după prelungiri, împotriva Capului Verde, în șaisprezecimile de finală ale ediției din 2026.
Messi rescrie istoria Cupei Mondiale de fotbal. Noi recorduri stabilite de căpitanul Argentinei
sursă foto: Matias J. Ocner/TNS via ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
04 iul. 2026, 12:18, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Lionel Messi a devenit, odată cu fluierul de start al partidei de la Miami Gardens, primul fotbalist din istorie care atinge borna de 30 de meciuri disputate la turneele finale ale Cupei Mondiale. Totodată, el a ajuns la 27 de partide începute ca titular, un alt record al competiției.

Golul înscris în minutul 29 i-a adus alte două performanțe fără precedent. Potrivit statisticilor Opta, Messi este primul jucător care marchează cel puțin șapte goluri la două ediții diferite ale Cupei Mondiale, după cele șapte reușite din Qatar 2022 și cele șapte goluri înscrise până acum la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

De asemenea, atacantul argentinian și-a extins la opt meciuri consecutive seria partidelor în care a marcat la Cupa Mondială, un nou record al competiției. Seria a început în fazele eliminatorii ale ediției din 2022.

Prin reușita împotriva Capului Verde, Messi a ajuns la 20 de goluri marcate la turneele finale ale Cupei Mondiale, consolidându-și primul loc în clasamentul marcatorilor all-time ai competiției. El este urmat de Kylian Mbappé, cu 18 goluri, și de Miroslav Klose, autor a 16 goluri.

Totodată, cu șapte reușite, Messi conduce și clasamentul golgheterilor ediției din 2026, având un gol avans față de Mbappé.

Argentina s-a calificat în optimile de finală după victoria cu 3-2, obținută după prelungiri în fața surprizei turneului, Capul Verde, urmând să înfrunte Egiptul în faza următoare a competiției.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Un cartier întreg din Bilbao s-a mobilizat pentru salvarea afacerii cu flori a românilor Nina și Ion. Gestul impresionant a fost preluat de toată presa iberică
Gandul
Alertă la granița României! Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
Cancan
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport
Capsula timpului din Israel. O peșteră neatinsă de 400.000 de ani rescrie ce știam despre pre-neanderthalieni
Libertatea
Meteorologii AccuWeather anunță ploi, frig și temperaturi de doar 7 grade Celsius în luna iulie, în România. Care sunt orașele în care vara e ca iarna
CSID
O stație de autobuz în formă de sardină pusă pe frigăruie va costa 1,5 milioane de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da