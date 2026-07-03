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Mourinho respiră ușurat. Trei staruri ale lui Real Madrid revin înaintea noului sezon

Eliminarea lui Valverde, Guler și Rudiger de la Cupa Mondială îi permite lui Mourinho să îi aibă la dispoziție mai devreme, pentru pregătirile de pre-sezon ale Real Madrid.
Mourinho respiră ușurat. Trei staruri ale lui Real Madrid revin înaintea noului sezon
Andreea Tobias
03 iul. 2026, 17:00, Sport
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Real Madrid a pierdut mai mulți jucători eliminați devreme de la Cupa Mondială, însă situația ar putea juca, până la urmă, în favoarea lui Jose Mourinho. Potrivit publicației AS, eliminările lui Federico Valverde, Arda Guler și Antonio Rudiger sunt privite pozitiv în cadrul clubului.

Eliminarea timpurie a lui Valverde, Guler și Rudiger de la Cupa Mondială le permite acestora să se întoarcă la timp pentru faza de deschidere a pregătirilor de pre-sezon ale Real Madrid.

Proiectul lui Jose Mourinho la club începe oficial pe 13 iulie, când jucătorii se prezintă la Valdebebas pentru examinări medicale, înaintea primei sesiuni de antrenament.

Când se alătură efectiv lotului cei trei jucători

Potrivit sursei citate, Guler și Valverde sunt așteptați să se alăture lotului în primele zile ale celei de-a doua săptămâni de pregătire, între 20 și 22 iulie. Revenirea lui Rudiger este estimată puțin mai târziu.

După două sezoane consecutive fără trofee, antrenorul portughez își dorește un impact imediat la Real Madrid. Pregătirea de pre-sezon a căpătat o importanță sporită anul acesta, din cauza dificultăților recente ale clubului. Mourinho este dornic să profite de fiecare antrenament disponibil pentru a-și pune ideile în aplicare și a consolida coeziunea echipei.

Cu câteva săptămâni în urmă, Mourinho recunoscuse în glumă că spera ca unii dintre jucătorii săi să fie eliminați devreme de la Cupa Mondială. Asta pentru a se putea alătura mai repede lotului. Dorința sa s-a împlinit parțial.

Ce jucători vor lipsi în continuare de la primele antrenamente

Mourinho va începe totuși pregătirea de pre-sezon fără mai mulți jucători-cheie. Jude Bellingham rămâne cu Anglia, Vinicius Jr. și Endrick continuă la Cupa Mondială cu Brazilia, iar Franța îi are încă pe Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté și Aurélien Tchouameni în competiție. Marc Cucurella rămâne cu Spania, Brahim Díaz reprezintă Marocul, Bernardo Silva continuă cu Portugalia, iar Thibaut Courtois joacă în continuare pentru Belgia.

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