Cupa Mondială 2026. Incident între oficialii Egiptului și poliția din Dallas înaintea meciului cu Australia

În înregistrările video distribuite pe rețelele de socializare apare Ibrahim Hassan, directorul echipei și fratele selecționerului Hossam Hassan, într-o altercație verbală și fizică cu un polițist. Situația a fost aplanată rapid de ceilalți membri ai delegației. Incidentul nu s-a soldat cu persoane rănite sau arestări.

Potrivit publicației Egypt Independent, conflictul a izbucnit după ce numeroși suporteri egipteni s-au adunat la hotel pentru a-i fotografia și a obține autografe de la jucători. Intervenția agenților de securitate și a poliției pentru a-i îndepărta pe fani a generat tensiuni, iar Ibrahim Hassan a protestat față de modul în care aceștia au fost tratați.

O sursă citată de publicația egipteană a declarat că incidentul a fost provocat de „gestionarea defectuoasă” a interacțiunii dintre echipă și suporteri.

Aceeași sursă a subliniat că incidentul nu va afecta pregătirea echipei pentru partida cu Australia.

Egiptul va înfrunta Australia în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale, vineri, de la ora 21:00, după ce a încheiat faza grupelor cu o victorie și două rezultate de egalitate.

Selecționerul Hossam Hassan a confirmat că atacantul Mohamed Salah este apt de joc după problemele musculare suferite în ultimul meci din grupă, fără a preciza însă dacă acesta va fi titular.