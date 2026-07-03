Prima pagină » Sport » Cupa Mondială 2026. Incident între oficialii Egiptului și poliția din Dallas înaintea meciului cu Australia

Cupa Mondială 2026. Incident între oficialii Egiptului și poliția din Dallas înaintea meciului cu Australia

Un incident care a implicat membri ai delegației Egiptului și polițiști din Dallas a avut loc joi, la hotelul în care este cazată reprezentativa africană înaintea meciului cu Australia, din 16-imile de finală ale Cupei Mondiale din 2026.
Cupa Mondială 2026. Incident între oficialii Egiptului și poliția din Dallas înaintea meciului cu Australia
sursă foto: captură video
Petre Apostol
03 iul. 2026, 17:58, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În înregistrările video distribuite pe rețelele de socializare apare Ibrahim Hassan, directorul echipei și fratele selecționerului Hossam Hassan, într-o altercație verbală și fizică cu un polițist. Situația a fost aplanată rapid de ceilalți membri ai delegației. Incidentul nu s-a soldat cu persoane rănite sau arestări.

Potrivit publicației Egypt Independent, conflictul a izbucnit după ce numeroși suporteri egipteni s-au adunat la hotel pentru a-i fotografia și a obține autografe de la jucători. Intervenția agenților de securitate și a poliției pentru a-i îndepărta pe fani a generat tensiuni, iar Ibrahim Hassan a protestat față de modul în care aceștia au fost tratați.

O sursă citată de publicația egipteană a declarat că incidentul a fost provocat de „gestionarea defectuoasă” a interacțiunii dintre echipă și suporteri.

Aceeași sursă a subliniat că incidentul nu va afecta pregătirea echipei pentru partida cu Australia.

Egiptul va înfrunta Australia în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale, vineri, de la ora 21:00, după ce a încheiat faza grupelor cu o victorie și două rezultate de egalitate.

Selecționerul Hossam Hassan a confirmat că atacantul Mohamed Salah este apt de joc după problemele musculare suferite în ultimul meci din grupă, fără a preciza însă dacă acesta va fi titular.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da