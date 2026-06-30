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Paraguay a decretat zi liberă națională după eliminarea surprinzătoare a Germaniei de la Cupa Mondială 2026

Liderii Paraguayului au transformat una dintre cele mai mari surprize ale Cupei Mondiale 2026 într-un moment de sărbătoare națională. După victoria istorică în fața Germaniei, președintele Santiago Peña a decretat zi liberă în întreaga țară pentru ca suporterii să poată sărbători calificarea, anunță Reuters.
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Victor Dan Stephanovici
30 iun. 2026, 06:44, Sport
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Președintele Paraguayului, Santiago Peña, a anunțat că ziua de marți este declarată sărbătoare națională, după ce reprezentativa țării a eliminat Germania în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, într-unul dintre cele mai spectaculoase rezultate ale turneului, scrie Reuters. Paraguay s-a calificat în sferturile competiției după ce a învins Germania cu 4-3 la loviturile de departajare, după ce scorul fusese 1-1 la finalul prelungirilor.

Portarul Paraguayului, Orlando Gill, a făcut două parade IMPORTANTE, împiedicând Germania la loviturile de departajare. Sursa foto: X

Președintele: „Astăzi sărbătorește o întreagă țară”

Anunțul a fost făcut de Santiago Peña pe platforma X, unde a publicat și imaginea decretului prin care stabilește ziua liberă. „Astăzi sărbătorește o întreagă țară”, a transmis președintele Paraguayului. Șeful statului a afirmat că succesul echipei naționale reprezintă mai mult decât o performanță sportivă, fiind expresia „identității profunde” a paraguayenilor, caracterizată prin determinare, credință și puterea de a nu renunța.

Guvernul: Victoria depășește granițele sportului

În textul decretului publicat de administrația prezidențială se arată că victoria obținută în fața cvadruplei campioane mondiale are o semnificație care depășește competiția sportivă. Potrivit documentului, guvernul nu poate rămâne indiferent în fața unei asemenea performanțe și consideră necesar să ofere tuturor paraguayenilor posibilitatea de a participa la manifestările dedicate acestui moment istoric. Imediat după fluierul final, mii de suporteri au ieșit pe străzile capitalei Asunción, unde au sărbătorit calificarea echipei în faza următoare a Cupei Mondiale.

A doua țară sud-americană care declară zi liberă după o victorie cu Germania

Paraguay devine astfel a doua țară din America de Sud care instituie o zi liberă națională după un succes surprinzător împotriva Germaniei la actuala ediție a Cupei Mondiale. Săptămâna trecută, președintele Daniel Noboa a luat o decizie similară în Ecuador, după victoria cu 2-1 obținută în faza grupelor în fața reprezentativei germane, rezultat care a asigurat calificarea ecuadorienilor în fazele eliminatorii. Victoria Paraguayului este considerată una dintre cele mai mari surprize ale Cupei Mondiale 2026, eliminarea Germaniei confirmând seria rezultatelor neașteptate care au marcat turneul găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.

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