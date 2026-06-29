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Surpriză la Cupa Mondială. Germania, eliminată de Paraguay la loviturile de departajare

Paraguay a produs una dintre cele mai mari surprize ale Cupei Mondiale 2026, după ce a eliminat Germania în 16-imi, impunându-se cu 4-3 la loviturile de departajare. După 120 de minute de joc, cele două echipe se aflau la egalitate, scor 1-1.
Surpriză la Cupa Mondială. Germania, eliminată de Paraguay la loviturile de departajare
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
30 iun. 2026, 02:55, Sport
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După timpul regulamentar de joc și cele două reprize de prelungiri, tabela a arătat un scor de egalitate, 1-1.

Paraguayenii au deblocat tabela în minutul 42 prin Enciso, care a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap.

Germania a restabilit egalitatea în minutul 54, când Havertz a punctat din centrarea trimisă de Wirtz.

În minutul 102, Tah a reușit să marcheze, însă reușita a fost anulată în urma verificării VAR. Decizia a venit după un fault comis de Anton asupra lui Gill, fază în care portarul paraguayan a fost împiedicat să intervină în mod regulamentar.

La executarea loviturilor de la 11 metri, pentru germani au marcat Kimmich, Musiala și Amiri, în timp ce Havertz, Woltemade și Tah au irosit penalty-urile.

De cealaltă parte, pentru Paraguay au înscris Mauricio, Gomez, Galarza și Canale, iar Sanabria și Balbuena au ratat.

GERMANIA: Neuer – Kimmich, Rüdiger (Thiaw – 110), Tah, Brown – Nmecha (Goretzka – 46), Pavlovic (Anton – 79) – Sané (Woltemade – 88), Undav (Musiala -63), Wirtz (Amiri – 110) – Havertz.

Selecţioner: Julian Nagelsmann

PARAGUAY: Gill – Junior Alonso (Balbuena – 120+2), Canale, Gustavo Gómez, Cáceres (Ojeda – 99) – Bobadilla (Sanabria – 99), Galarza, Cubas – Almirón (Velazquez – 91), Enciso (Mauricio – 57), Avalos (Caballero -55).

Selecţioner: Gustavo Alfaro

Meciul a fost arbitrat de marocanul Jalal Jayed.

Paraguay înfruntă în optimile de finală câștigătoarea dintre Franța și Suedia.

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