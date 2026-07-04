Columbia elimină Ghana și merge în sferturile Cupei Mondiale. Arias, eroul sud-americanilor

Prima mare ocazie a meciului le-a aparținut ghanezilor, Thomas Partey șutând puțin pe lângă poartă încă din minutul 2. Echipa pregătită de Carlos Queiroz a început curajos, însă Columbia a fost nevoită să facă rapid o schimbare, după ce atacantul lui Krasnodar, Jhon Córdoba, s-a accidentat și a fost înlocuit de Luis Suárez, de la Sporting, în minutul 8.

La scurt timp, și Ghana a pierdut un titular, fundașul lui Auxerre, Marvin Senaya, părăsind terenul din cauza unei accidentări.

Golul lui Arias a decis meciul

Golul calificării a venit în minutul 14. Luis Suárez a centrat în careu, iar Jhon Arias, mijlocașul lui Palmeiras, a preluat și a trimis precis în colțul din dreapta jos al porții apărate de Lawrence Ati Zigi, portarul lui St. Gallen.

Columbia a controlat jocul și a mai avut ocazii prin extrema lui Bayern, Luis Díaz, Luis Suárez și fundașul lui Mallorca, Johan Mojica, însă Ati Zigi a limitat proporțiile scorului înainte de pauză.

Gol anulat pentru Columbia

La începutul reprizei secunde, selecționerul Néstor Lorenzo l-a introdus pe Richard Ríos, mijlocașul lui Benfica, în locul căpitanului James Rodríguez, legitimat la Minnesota United, iar Columbia a continuat să atace. Luis Díaz a trimis mingea în poartă în minutul 56, după pasa lui Jefferson Lerma, însă reușita nu a fost validată. Arbitrul Clement Turpin a anulat golul după consultarea arbitrajului video, pentru un ofsaid.

Ghana a încercat să revină în joc și a fost aproape de egalare în minutul 69, când Thomas Partey a șutat puțin pe lângă poartă de la distanță. De cealaltă parte, Lawrence Ati Zigi a continuat să își țină echipa în meci, intervenind la șuturile lui Luis Díaz, ale fundașului lui Galatasaray, Dávinson Sánchez, și ale lui Richard Ríos.

A treia calificare consecutivă

În sferturile de finală, Columbia va întâlni Elveția, calificată după victoria cu 2-0 în fața Algeriei. Sud-americanii au primit un singur gol în patru meciuri la această ediție a Cupei Mondiale și au ajuns pentru a treia oară consecutiv în această fază a competiției.