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Columbia elimină Ghana și merge în sferturile Cupei Mondiale. Arias, eroul sud-americanilor

Columbia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Ghana cu 1-0, sâmbătă dimineață, pe stadionul din Kansas City. Unicul gol al partidei a fost marcat de Jhon Arias, în minutul 14, iar sud-americanii au rezistat până la final încercărilor de revenire ale africanilor.
Columbia elimină Ghana și merge în sferturile Cupei Mondiale. Arias, eroul sud-americanilor
Maria Miron
04 iul. 2026, 07:01, Sport
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Prima mare ocazie a meciului le-a aparținut ghanezilor, Thomas Partey șutând puțin pe lângă poartă încă din minutul 2. Echipa pregătită de Carlos Queiroz a început curajos, însă Columbia a fost nevoită să facă rapid o schimbare, după ce atacantul lui Krasnodar, Jhon Córdoba, s-a accidentat și a fost înlocuit de Luis Suárez, de la Sporting, în minutul 8.

La scurt timp, și Ghana a pierdut un titular, fundașul lui Auxerre, Marvin Senaya, părăsind terenul din cauza unei accidentări.

Golul lui Arias a decis meciul

Golul calificării a venit în minutul 14. Luis Suárez a centrat în careu, iar Jhon Arias, mijlocașul lui Palmeiras, a preluat și a trimis precis în colțul din dreapta jos al porții apărate de Lawrence Ati Zigi, portarul lui St. Gallen.

Columbia a controlat jocul și a mai avut ocazii prin extrema lui Bayern, Luis Díaz, Luis Suárez și fundașul lui Mallorca, Johan Mojica, însă Ati Zigi a limitat proporțiile scorului înainte de pauză.

Gol anulat pentru Columbia

La începutul reprizei secunde, selecționerul Néstor Lorenzo l-a introdus pe Richard Ríos, mijlocașul lui Benfica, în locul căpitanului James Rodríguez, legitimat la Minnesota United, iar Columbia a continuat să atace. Luis Díaz a trimis mingea în poartă în minutul 56, după pasa lui Jefferson Lerma, însă reușita nu a fost validată. Arbitrul Clement Turpin a anulat golul după consultarea arbitrajului video, pentru un ofsaid.

Ghana a încercat să revină în joc și a fost aproape de egalare în minutul 69, când Thomas Partey a șutat puțin pe lângă poartă de la distanță. De cealaltă parte, Lawrence Ati Zigi a continuat să își țină echipa în meci, intervenind la șuturile lui Luis Díaz, ale fundașului lui Galatasaray, Dávinson Sánchez, și ale lui Richard Ríos.

A treia calificare consecutivă

În sferturile de finală, Columbia va întâlni Elveția, calificată după victoria cu 2-0 în fața Algeriei. Sud-americanii au primit un singur gol în patru meciuri la această ediție a Cupei Mondiale și au ajuns pentru a treia oară consecutiv în această fază a competiției.

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