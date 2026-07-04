FIFA revine asupra deciziei: ora meciului Anglia – Mexic rămâne neschimbată

Partida dintre Anglia și Mexic din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026 va începe la ora stabilită inițial, luni, la 03.00 ora României (duminică, la 18.00, ora locală din Ciudad de México), după ce FIFA a renunțat la intenția de a muta startul cu șase ore mai devreme.

Forul mondial a discutat vineri cu federațiile de fotbal din Anglia și Mexic posibilitatea ca partida de la Ciudad de México să înceapă luni, la ora 21.00, ora României (duminică, 12.00, ora locală). Potrivit BBC, FIFA nu a oferit o explicație oficială pentru această propunere, însă prognozele meteo indicau posibilitatea unor furtuni în intervalul programat inițial.

FIFA era pregătită să confirme modificarea programului, însă opoziția fermă a celor două federații a determinat forul mondial să renunțe la schimbare.

Aguirre: FIFA organizează, FIFA decide

Selecționerul Mexicului, Javier Aguirre, a criticat dur propunerea FIFA, afirmând că aceasta ar fi afectat serios pregătirea echipei.

„Trebuie să schimbăm totul. Pregătirea nu este complet compromisă, dar aproape, pentru că ni se dau peste cap șase ore deja planificate”, a declarat Aguirre.

Tehnicianul mexican a spus că nu a fost consultat înainte de propunerea FIFA.

„Nu mi-au cerut nici măcar părerea. FIFA organizează, FIFA decide, iar eu mă conformez. Ne adaptăm, nu căutăm scuze și trebuie să jucăm și să câștigăm”, a adăugat acesta.

Vremea, o problemă constantă la Cupa Mondială

Condițiile meteo au creat deja probleme la actuala ediție a Cupei Mondiale, găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic. Din cauza temperaturilor ridicate, FIFA a introdus pauze obligatorii de hidratare în toate meciurile

Marți, tot în Ciudad de México, partida Mexic – Ecuador din șaisprezecimile de finală a fost amânată cu o oră din cauza furtunilor cu descărcări electrice. Anterior, în faza grupelor, meciul Franța – Irak a început cu peste două ore întârziere din cauza vremii nefavorabile din Philadelphia.

Meci la peste 2.200 de metri altitudine

Partida dintre Anglia și Mexic se va juca pe stadionul Azteca, aflat la 2.240 de metri altitudine, unde reprezentativa mexicană a pierdut doar de două ori în 89 de meciuri.

La ora programată inițial sunt așteptate aproximativ 20 de grade Celsius, în timp ce la prânz temperatura ar fi fost de circa 23 de grade.