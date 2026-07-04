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Mijlocașul uruguayan Francisco Barrios, al cincilea transfer al echipei CFR Cluj în această vară

Clubul de fotbal CFR Cluj a anunțat, sâmbătă, transferul mijlocașului uruguayan Francisco Barrios, care se va alătura lotului pregătit de antrenorul Antonio Folha în cantonamentul din Slovenia.
Mijlocașul uruguayan Francisco Barrios, al cincilea transfer al echipei CFR Cluj în această vară
sursă foto: CFR Cluj
Petre Apostol
04 iul. 2026, 10:52, Sport
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În vârstă de 24 de ani, Barrios și-a început cariera la Defensor Sporting, formație alături de care a cucerit de trei ori Cupa Uruguayului.

În ultimele două sezoane, mijlocașul a evoluat pentru Boston River, în Uruguay, și pentru formația braziliană Atlético Clube Goianiense. În sezonul trecut, el a disputat 19 partide pentru Boston River în prima ligă uruguayană.

De-a lungul carierei, Barrios a adunat 76 de meciuri, trei goluri și cinci pase decisive pentru Defensor Sporting. În perioada petrecută la Atlético Clube Goianiense a bifat patru apariții, experiența din Brazilia fiind prima sa în afara țării natale.

La nivel internațional, Francisco Barrios a evoluat pentru reprezentativele de juniori ale Uruguayului.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, mijlocașul este cotat la 300.000 de euro și a ajuns la CFR Cluj din postura de jucător liber de contract.

Barrios este al cincilea transfer efectuat de CFR Cluj în această vară, după aducerea mijlocașului israelian Yuval Sade, a portarului portughez Andre Moreira, a fundașului croat Renato Pantalon și a mijlocașului defensiv Igor Savić.

CFR Cluj efectuează în această perioadă un stagiu de pregătire în Slovenia, urmând să joace sâmbătă, de la ora 19:00, contra formației slovene NK Olimpija Ljubljana

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