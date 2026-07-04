Mijlocașul uruguayan Francisco Barrios, al cincilea transfer al echipei CFR Cluj în această vară

În vârstă de 24 de ani, Barrios și-a început cariera la Defensor Sporting, formație alături de care a cucerit de trei ori Cupa Uruguayului.

În ultimele două sezoane, mijlocașul a evoluat pentru Boston River, în Uruguay, și pentru formația braziliană Atlético Clube Goianiense. În sezonul trecut, el a disputat 19 partide pentru Boston River în prima ligă uruguayană.

De-a lungul carierei, Barrios a adunat 76 de meciuri, trei goluri și cinci pase decisive pentru Defensor Sporting. În perioada petrecută la Atlético Clube Goianiense a bifat patru apariții, experiența din Brazilia fiind prima sa în afara țării natale.

La nivel internațional, Francisco Barrios a evoluat pentru reprezentativele de juniori ale Uruguayului.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, mijlocașul este cotat la 300.000 de euro și a ajuns la CFR Cluj din postura de jucător liber de contract.

Barrios este al cincilea transfer efectuat de CFR Cluj în această vară, după aducerea mijlocașului israelian Yuval Sade, a portarului portughez Andre Moreira, a fundașului croat Renato Pantalon și a mijlocașului defensiv Igor Savić.

CFR Cluj efectuează în această perioadă un stagiu de pregătire în Slovenia, urmând să joace sâmbătă, de la ora 19:00, contra formației slovene NK Olimpija Ljubljana