Ciclism: Turul Franței 2026 debutează la Barcelona cu un contratimp pe echipe, probă revenită în competiție după șapte ani. Duelul pentru primul tricou galben al ediției

Prima echipă va lua startul la ora 18:05, iar sosirea ultimei formații este estimată în jurul orei 21:26. Etapa inaugurală din Turul Franței 2026 pornește din Parc del Fòrum, traversează centrul Barcelonei, trece pe lângă bazilica Sagrada Família și se încheie pe colina Montjuïc.

Sunt programate două cățărări scurte, dar solicitante, inclusiv ascensiunea finală spre Stadionul Olimpic Lluís Companys.

Contratimpul pe echipe revine în Turul Franței pentru prima dată din 2019 și se va desfășura după regulamentul introdus recent de Uniunea Ciclistă Internațională. Potrivit noilor reglementări, timpul fiecărui rutier în clasamentul general este înregistrat individual în momentul trecerii liniei de sosire, chiar dacă timpul echipei este stabilit de primul ciclist care încheie etapa.

Noul format le oferă formațiilor posibilitatea să-și sacrifice specialiștii în contratimp pentru a-și lansa liderii pe ascensiunea finală.

Principalul favorit la câștigarea Turului, slovenul Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), va avea primii rivali importanți în danezul Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) și belgianul Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), campion mondial la contratimp.

La prezentarea oficială a echipelor, desfășurată joi la Barcelona, Pogačar a recunoscut că pornește cursa sub presiunea statutului de favorit.

„Este numai presiune. Toată lumea așteaptă să câștig și va fi o luptă mare, dar sunt pregătit și nerăbdător să încep Turul”, a declarat slovenul.

Pe hârtie, una dintre cele mai puternice echipe pentru contratimp este Netcompany Ineos, care îi are în componență pe Filippo Ganna, Tobias Foss și Josh Tarling. Lipsa unui lider clar pentru clasamentul general le-ar putea permite britanicilor să se concentreze exclusiv asupra victoriei de etapă și a cuceririi primului tricou galben.

Turul Franței 2026 se va încheia pe 26 iulie, după 21 de etape. Pogačar încearcă să cucerească al cincilea său titlu în Marea Buclă, performanță prin care i-ar egala pe Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil și Miguel Indurain.